Monte Quemado: detuvieron a un hombre con pedido de captura y aprehendieron a sus dos acompañantes

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional N.º 16, donde el principal sospechoso intentó escapar a pie antes de ser reducido. Secuestraron envoltorios con cocaína, 46 semillas de marihuana, una escopeta, teléfonos celulares, dinero en efectivo y dos vehículos.

19/10/2026

Un hombre de 25 años que tenía un pedido de captura pendiente fue detenido durante un operativo policial en Monte Quemado, luego de intentar escapar a pie cuando los efectivos interceptaron la camioneta Toyota Hilux blanca que conducía. En el procedimiento, además, se secuestraron sustancias que dieron positivo para cocaína y semillas de marihuana, una escopeta y otros elementos de interés para la causa.

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El hecho ocurrió durante la jornada del domingo, en el acceso de calle Manuela Pedraza y la Ruta Nacional N.º 16, en inmediaciones de un complejo bailable. Según el informe policial, el sospechoso era buscado por un requerimiento judicial de detención por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Al verse interceptado, descendió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue reducido a pocos metros, luego de ofrecer resistencia y proferir amenazas contra el personal actuante.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron un envoltorio que el sospechoso habría descartado y que contenía sustancias prohibidas. Posteriormente, personal especializado realizó pruebas de orientación de campo que dieron resultado positivo para cocaína en tres envoltorios y para semillas de marihuana en 46 unidades.

Con intervención de la fiscalía de turno y autorización del juez de Control y Garantías, se realizaron las tareas correspondientes y se secuestraron una escopeta Rexio Super calibre 14, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares —un iPhone, un Motorola negro y un Samsung blanco— y 54.000 pesos en efectivo. También quedaron incautados de manera preventiva la camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Zanella de 110 centímetros cúbicos.

En el operativo también fueron demorados dos hombres de 24 y 27 años que acompañaban al principal sospechoso. Una vez finalizadas las pericias, el fiscal interviniente dispuso la detención del hombre que tenía el pedido de captura pendiente y la aprehensión de sus acompañantes, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 22, en conjunto con personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Departamental N.º 11 de Monte Quemado. Todo el material secuestrado fue remitido al Ministerio Público Fiscal para avanzar con la investigación.