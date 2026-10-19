Cristina y Máximo Kirchner pidieron participar de manera virtual en el juicio por la causa Los Sauces

La defensa de la expresidenta y su hijo presentó una solicitud ante el Tribunal Oral Federal 5 para evitar que ambos deban asistir a Comodoro Py.

Hoy 22:38

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, solicitaron este lunes a la Justicia que se les permita participar de manera virtual en las audiencias del juicio oral por la causa Los Sauces, en la que están acusados de presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

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El pedido fue presentado por sus abogados ante el Tribunal Oral Federal N.º 5 (TOF 5), que había establecido la modalidad presencial para el debate, cuyo inicio está programado para el próximo viernes 23 de octubre, a las 10, en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py.

Según informó Infobae, la defensa argumentó que existen circunstancias particulares que justifican la participación remota de ambos acusados, aunque la decisión final quedará en manos de los magistrados.

Los argumentos de la defensa para evitar la presencialidad

En el caso de Cristina Kirchner, sus representantes legales señalaron que la exmandataria se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, como consecuencia de la condena dictada en la causa Vialidad.

En ese sentido, sostuvieron que su traslado hasta los tribunales de Retiro requeriría un importante operativo de seguridad, que podría evitarse mediante una conexión virtual.

Por su parte, Máximo Kirchner argumentó, a través de su defensa, que sus responsabilidades como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires requieren desplazamientos frecuentes y el cumplimiento de distintas actividades parlamentarias.

Según el planteo, la participación mediante herramientas digitales permitiría compatibilizar sus obligaciones legislativas con las exigencias del proceso judicial.

Los abogados también señalaron que ambos conocen el contenido de las acusaciones formuladas en su contra y que, de ser necesario, podrían ratificar esa circunstancia mediante una presentación escrita.

La defensa consideró que la modalidad virtual garantizaría el derecho de defensa sin afectar el desarrollo del juicio, ya que los acusados podrían escuchar las acusaciones y contar con la asistencia de sus abogados presentes en la sala.

El juicio está previsto para el viernes, pero podría postergarse

El Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, deberá resolver si autoriza la participación virtual solicitada.

Hasta el momento, el cronograma establece que las audiencias se desarrollarán de manera presencial los lunes, viernes y sábados, con el inicio previsto para esta semana.

Sin embargo, existe otra cuestión judicial que podría modificar el calendario.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si mantiene la separación de las causas Los Sauces y Hotesur o si dispone que ambas investigaciones sean juzgadas en un único debate oral.

La discusión surgió luego de que el TOF 5 decidiera dividir los expedientes, al considerar que investigan hechos diferenciados y que un juicio conjunto, con cientos de testigos, podría extenderse durante más de dos años.

Con esa decisión, el proceso por Los Sauces quedó programado para octubre de 2026, mientras que el correspondiente a Hotesur fue fijado para marzo de 2027.

No obstante, la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) apelaron la separación, al sostener que ambas investigaciones comparten acusados, sociedades, operaciones comerciales y elementos probatorios.

Ahora, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar deberán determinar si corresponde mantener los expedientes separados o realizar un único juicio, una resolución que podría provocar una nueva postergación.

Qué se investiga en las causas Los Sauces y Hotesur

Ambas investigaciones judiciales analizan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner.

En el expediente Los Sauces, la Justicia investiga operaciones de alquiler de propiedades relacionadas con empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Según la hipótesis de la acusación, determinadas operaciones comerciales habrían sido utilizadas para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.

Por su parte, la causa Hotesur se concentra en la administración de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, además de las actividades de la firma Valle Mitre.

Los expedientes reúnen a 19 imputados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y empresarios vinculados con las operaciones investigadas.

Por el momento, el inicio del juicio por Los Sauces continúa previsto para el viernes 23 de octubre, aunque su realización y la modalidad de participación de los acusados dependerán de las decisiones que adopten los tribunales competentes.