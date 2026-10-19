El dolor del padre Ramírez tras el asalto: “Era la plata de varios meses que habíamos recaudado”

El sacerdote habló con Noticiero 7 tras el violento asalto que sufrió en la parroquia San Juan Diego, en el barrio Saint Germain. Contó que fue amenazado con un arma y un cuchillo, y lamentó que los delincuentes se llevaran el dinero destinado a terminar el salón parroquial para beneficio de toda la comunidad.

Hoy 22:50

El padre Jorge Ramírez, de 62 años, brindó su testimonio tras el violento asalto que sufrió en la parroquia San Juan Diego, ubicada en el barrio Saint Germain, en la zona sur de Santiago del Estero. El sacerdote recordó el temor que vivió cuando un delincuente ingresó a su casa durante la madrugada y lo amenazó para exigirle dinero.

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Según relató a Noticiero 7, el hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando una persona entró a su vivienda con un arma de fuego y un cuchillo. El asaltante le exigió que entregara el dinero que tenía guardado, entre el que se encontraba la recaudación de las misas del fin de semana y los fondos destinados a pagarles a los albañiles que trabajan en la construcción de un salón parroquial.

Además, el sacerdote contó que el delincuente accedió a la billetera virtual de la parroquia y sustrajo el dinero que había allí. Sin embargo, más allá del miedo y de las consecuencias personales que le dejó el episodio, Ramírez remarcó que lo que más le dolió fue el destino de los fondos robados, que habían sido reunidos durante varios meses para terminar una obra en beneficio de los vecinos.

“A mí lo que más me dolió de todo esto es que era la plata de varios meses que habíamos recaudado para poder terminar lo que estamos haciendo, que es un salón parroquial”, expresó. También contó que recibió un golpe en la cabeza y que la situación lo afectó tanto física como emocionalmente. “Más que el susto, más que eso realmente, un poco como que te altera. De pronto ya no soy un pibe de 20 años, tengo 62, o sea que son cosas que te alteran la salud física y mental”, manifestó.

Ramírez confirmó que realizó la denuncia y que la Policía acudió al lugar para tomarle declaración. Mientras avanza la investigación, lamentó el perjuicio que el robo representa para toda la comunidad, ya que el dinero estaba destinado a continuar con las obras del salón parroquial. “Lamento esto, lamento que la situación se dé de esta manera, de que haya gente que tenga la necesidad de hacer esto”, sostuvo.

Por último, el sacerdote dejó un mensaje para otras personas que puedan atravesar una situación similar y pidió no perder la calma ni bajar los brazos frente a la adversidad. “No pueden dejarse atormentar por la tormenta y no tienen que bajar los brazos, porque la vida continúa y el dinero se repone, pero la vida no”, concluyó.