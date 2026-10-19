Engañó a un empleado de una pollería con una falsa transferencia de $20.000 y terminó detenido

El hecho ocurrió en un comercio del barrio Polígono Sur, en Loreto. El acusado, de 25 años, escapó con el dinero, pero fue interceptado por efectivos policiales a pocas cuadras del lugar.

Hoy 23:39

Un joven de 25 años fue aprehendido en la ciudad de Loreto, acusado de engañar a un empleado de una pollería mediante una supuesta transferencia bancaria para obtener $20.000 en efectivo, tras lo cual escapó sin concretar la operación.

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El episodio se registró en un comercio ubicado en el barrio Polígono Sur, donde el sospechoso ingresó y solicitó dinero en efectivo a cambio de realizar una transferencia digital por el mismo monto.

Según informaron fuentes policiales, el empleado accedió al pedido y le entregó los $20.000. Sin embargo, el individuo tomó los billetes y se dio a la fuga a pie sin realizar la transferencia prometida.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 27, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 9 de Loreto, iniciaron un operativo de búsqueda por la zona.

Durante un recorrido preventivo, los uniformados localizaron a un joven que coincidía con las características del sospechoso sobre calle Gumersindo Sayago. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue rápidamente interceptado.

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias los $20.000 denunciados como sustraídos, por lo que procedieron a su secuestro.

El acusado, quien tendría domicilio en Loreto, fue trasladado a la dependencia policial. Tras formalizarse la denuncia, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso que permaneciera aprehendido en el marco de una causa por presunto hurto.

Asimismo, la Justicia ordenó el secuestro del dinero recuperado y la remisión de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal.