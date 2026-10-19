Aprehendieron a un joven por violar una prohibición de acercamiento y hostigar a su expareja

El procedimiento se realizó en el barrio Industria de la Capital. El acusado, de 25 años, se presentó en la vivienda de una joven de 23, pese a tener una restricción judicial vigente. Intervino la Fiscalía de Género.

19/10/2026

Un joven de 25 años fue aprehendido en el barrio Industria de la ciudad Capital, acusado de incumplir una prohibición de acercamiento y hostigar a su expareja, una mujer de 23 años que alertó a la Policía sobre la situación.

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El hecho ocurrió durante la tarde del pasado jueves, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 8 acudieron de urgencia a una vivienda del mencionado barrio, ubicado en el sector oeste de la Capital.

Según informaron fuentes policiales, la joven manifestó que su expareja, quien también reside en el mismo complejo habitacional, se había presentado en el domicilio y estaba provocando disturbios, pese a tener vigente una medida judicial que le prohibía acercarse y mantener contacto con ella.

Ante esta situación, los uniformados intervinieron para resguardar a la mujer, redujeron al sospechoso y lo trasladaron a la dependencia policial.

Posteriormente, se dio intervención a la Fiscalía de Género de turno, que dispuso que la damnificada ampliara su denuncia y ordenó que el acusado permaneciera aprehendido, vinculado a una causa por desobediencia judicial y violencia de género.

El joven quedó alojado en sede policial, a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.