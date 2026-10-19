Detuvieron a dos hombres por una serie de robos en una escuela y buscan a un tercer sospechoso

Los procedimientos se realizaron en Estación Simbolar, luego de una investigación por reiterados robos y daños en la Escuela Primaria N.º 9 “Pablo Lascano”. Durante tres allanamientos, secuestraron caños de cobre, cables y otros elementos vinculados con los hechos.

19/10/2026

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos por su presunta participación en una serie de robos registrados en la Escuela Primaria N.º 9 “Pablo Lascano”, en Estación Simbolar. Los procedimientos permitieron recuperar distintos elementos relacionados con las sustracciones, mientras continúa la búsqueda de un tercer sospechoso que ya fue identificado.

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Los hechos salieron a la luz a partir de las denuncias presentadas por el director del establecimiento, quien informó sobre distintos episodios que afectaron las instalaciones escolares. Entre los daños y elementos sustraídos se registraron la rotura de persianas, el robo de luminarias del patio interno, la sustracción de cables y los daños en los tubos de cobre de los equipos de aire acondicionado.

A partir de las averiguaciones, los investigadores analizaron registros de videovigilancia, recibieron testimonios y cruzaron información que permitió individualizar a tres presuntos involucrados. Con esos elementos, solicitaron las órdenes judiciales correspondientes y el viernes realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos inmuebles de la zona.

Durante los procedimientos fueron detenidos dos hombres y se secuestraron caños de cobre, cables tipo taller y otros componentes considerados de interés para la causa. En tanto, las tareas investigativas continúan para concretar la detención del tercer sospechoso, cuya identidad ya habría sido establecida.

Por disposición de la Fiscalía de turno, los dos detenidos quedaron alojados en una dependencia policial, imputados por el supuesto delito de robo simple en perjuicio del Estado provincial. En la investigación intervino personal de la Subcomisaría de Estación Simbolar, con medidas judiciales autorizadas por la Justicia de Control y Garantías.