Milei viajó a España para reunirse con Isabel Díaz Ayuso y participar de un foro económico

El Presidente partió rumbo a Madrid, donde tiene previsto exponer ante empresarios y economistas, participar de una conferencia sobre economía austríaca y reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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Javier Milei viajó este lunes por la noche a España, donde desarrollará una agenda que combina actividades económicas, académicas y encuentros con referentes de la derecha española. La visita se produce en la previa de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, convocadas por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.

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El mandatario despegó rumbo a Madrid pasadas las 23.10, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Durante su estadía, tiene previsto participar del Nueva Economía Fórum, un encuentro ante empresarios y economistas que será uno de los principales compromisos de su agenda.

También participará de la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada en la Universidad Rey Juan Carlos. Allí coincidirá con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de sus referentes intelectuales y a quien el Gobierno argentino distinguió en 2025 con la Orden de Mayo por su defensa de las ideas de la libertad.

El encuentro con Isabel Díaz Ayuso

Uno de los compromisos políticos centrales del viaje será la reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales dirigentes del Partido Popular (PP). El encuentro se concretará en un escenario marcado por la campaña electoral española y la disputa por el futuro del Gobierno nacional.

Además, Milei tiene previsto reunirse con representantes de la Fundación Disenso, el espacio de pensamiento vinculado a Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, con quien el Presidente mantiene una relación cercana. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que, por el momento, no está previsto un encuentro entre ambos durante esta visita.

La agenda también contempla una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador, antes del regreso del mandatario a la Argentina.

Una visita en plena campaña electoral española

El viaje de Milei se desarrolla en la antesala de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre, luego de que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera disolver las Cortes y adelantar la votación. La decisión se produjo en medio de dificultades parlamentarias y tensiones políticas vinculadas con iniciativas oficiales en materia de vivienda.

En ese contexto, el Partido Popular aparece como uno de los principales espacios en disputa electoral, aunque las encuestas mencionadas en los informes previos no le otorgan una mayoría absoluta que le permita gobernar sin acuerdos. Vox, por su parte, podría resultar clave en las negociaciones para formar una mayoría parlamentaria.

Durante los últimos días, Sánchez volvió a cuestionar las propuestas económicas asociadas a Milei y a otros referentes de la derecha. El presidente del Gobierno español también utilizó referencias a la motosierra, uno de los símbolos políticos del mandatario argentino, en sus declaraciones de campaña.

La relación entre Milei y Sánchez atraviesa un período de tensión desde mayo de 2024, cuando el mandatario argentino participó de un acto de Vox en Madrid y realizó declaraciones contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno español. El episodio provocó una fuerte disputa diplomática entre ambos países.

De esta manera, la visita de Milei a Madrid combinará una agenda orientada a los ámbitos empresarial y académico con reuniones políticas que tendrán lugar mientras España se prepara para una nueva contienda electoral.