Sorpresa en MasterChef Celebrity: Morena Beltrán quedó eliminada y se despidió entre lágrimas

La periodista deportiva se convirtió en la tercera eliminada del reality de Telefe luego de presentar una milanesa de mondongo con huevo frito y puré de papas. El jurado cuestionó la textura de la carne y la falta de condimentos.

Hoy 01:22

Morena Beltrán quedó eliminada de MasterChef Celebrity durante la gala de este lunes, en una noche en la que los participantes tuvieron que cocinar con mondongo como ingrediente principal. La periodista deportiva no logró convencer al jurado con su preparación y se convirtió en la tercera concursante en abandonar la competencia conducida por Wanda Nara.

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Para la prueba decisiva, Beltrán presentó una milanesa de mondongo acompañada por huevo frito, puré de papas y alioli. Aunque algunos componentes de su plato recibieron comentarios positivos, los jueces señalaron problemas en la textura de la carne y consideraron que faltó intensidad en los sabores.

Germán Martitegui destacó el puré, el huevo y la elección del alioli, pero apuntó contra el resultado de la milanesa. “Es lo más flojo del plato y es una lástima, es mi favorita”, expresó. Por su parte, Maru Botana coincidió en que la preparación necesitaba más condimentos y sostuvo que Beltrán tendría que haberse animado a salpimentar más.

La definición quedó entre la periodista y Julieta Nair Calvo, quien también había apostado por una milanesa de mondongo, acompañada en su caso por puré de coliflor. Damián Betular señaló aspectos por mejorar en las preparaciones, aunque valoró que ambas participantes se animaran a probar alternativas con el ingrediente de la noche. Finalmente, Beltrán tuvo que despedirse del certamen.

La emoción de Morena Beltrán al despedirse

Antes de abandonar las cocinas, la periodista hizo un balance de su experiencia y destacó el aprendizaje que se llevó del programa. “MasterChef es un espacio sano en la televisión y se comparten valores y el aprendizaje en la cocina. Me llevo grandes recuerdos”, expresó.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Juli Poggio, desde el balcón, le dedicó unas palabras de despedida. El gesto conmovió a Beltrán, que no pudo contener las lágrimas. La periodista también reflexionó sobre el vínculo que construyó con sus compañeros y valoró el cariño que recibió durante su paso por el reality.

La eliminación se produjo en una semana en la que la programación del ciclo sufrió modificaciones debido a la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. Por ese motivo, la gala que originalmente estaba prevista para el domingo se trasladó al lunes.

Pese a la despedida, los integrantes del jurado expresaron su deseo de volver a ver a Beltrán en un eventual repechaje. Martitegui, además, remarcó que la periodista se fue en una noche de buen nivel general entre los participantes: “Quedó afuera en una noche en la que todos cocinaron bien”.

Con su salida, Morena Beltrán se convirtió en la tercera eliminada de esta edición de MasterChef Celebrity, en una gala que combinó una difícil prueba culinaria con una despedida cargada de emoción.