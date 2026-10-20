Enfrentamiento en San Ignacio deja tres heridos por arma blanca en Salta

Un violento enfrentamiento en el barrio San Ignacio de Salta dejó tres personas heridas por arma blanca y elementos contundentes, requiriendo la intervención policial en la noche del incidente.

Hoy 01:21

Un nuevo episodio de violencia juvenil tuvo lugar en el barrio San Ignacio, ubicado en la zona sudeste de la capital salteña, donde un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes culminó con tres personas heridas. El hecho ocurrió pasadas las 23 horas, cuando los jóvenes comenzaron a agredirse con armas blancas y otros elementos contundentes, lo que generó una situación de gran alarma en la comunidad.

Según información proporcionada por el sitio de noticias Periodismo Joven, el conflicto se originó cuando un grupo de jóvenes que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública atacó a dos individuos que transitaban por el sector. Este ataque incluyó el lanzamiento de piedras contra una vivienda particular, resultando en daños significativos a la estructura y a la mampostería del inmueble.

Los resultados de esta violenta confrontación fueron tres heridos: dos de los involucrados sufrieron lesiones de carácter leve, mientras que un tercer joven tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo debido a un corte en una de sus extremidades superiores. Este hecho resalta la creciente preocupación por la seguridad en los espacios públicos de la ciudad, especialmente en áreas donde la juventud se congrega.

La intervención policial fue inmediata, y al llegar al lugar del conflicto, las patrullas encontraron que los involucrados se habían dispersado en distintas direcciones. El comisario Cristian Aguilera, vocero de prensa de la Policía de Salta, brindó detalles sobre la situación y el contexto del hecho. "Un grupo de personas que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública aborda a un par de jóvenes que circulaban por el lugar y los lesionan con elementos contundentes y también con un arma blanca", explicó a InformateSalta.

Aguilera también hizo referencia a las diligencias judiciales que se están llevando a cabo para identificar a los responsables del ataque. "La agresión y el desorden se dan en un contexto de consumo de bebidas alcohólicas y entre dos grupos de pertenencia; en estos momentos estamos tratando de averiguar los causantes e individualizarlos para ponerlos a disposición de la justicia", concluyó.

Este tipo de incidentes no son aislados y reflejan una problemática más amplia relacionada con el consumo de alcohol y la falta de espacios seguros para los jóvenes en la ciudad. La comunidad y las autoridades locales deben trabajar en conjunto para abordar estas cuestiones y prevenir futuros enfrentamientos.