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Tómbola Santiagueña: los números de este martes 20 de octubre de 2026

Entrá a la nota, buscá la lista de números del sorteo de hoy y enterate si la suerte estuvo de tu lado.

Hoy 11:19
Caja Social Tómbola Santiagueña Nuevos Bolilleros

Este martes 20 de octubre de 2026, como todos los días, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Tómbola Santiagueña.

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En la edición de La Previa el primer premio fue para el número 8067. En el Libro de los Sueños el 67 corresponde a “La mordida”.

La lista completa de números del sorteo de la Previa:

¿En qué consiste el juego de la Tómbola Santiagueña?
El juego consiste en apostar números de 1, 2, 3 o 4 cifras y su ubicación  en un extracto compuesto por 20 números. Los números se conforman por la extracción de bolillas que van del 0 al 9, de 4 bolilleros que  representan la unidad de mil, la centena, la decena y la unidad. La ubicación en el extracto se asigna con un quinto bolillero, que incluye del 1 al 20.

¿Cómo se distribuyen los premios de la Tómbola de Santiago del Estero?
La distribución de premios es fija, en relación con las chances de cada apuesta: una apuesta a la primera ubicación del extracto, de un número de 1 cifra, cobra un premio igual a 7 veces el monto apostado, un número   de dos cifras 70 veces, uno de 3 cifras 600 veces en la MATUTINA Y VESPERTINA y 500 veces en la NOCTURNA y un número de 4 cifras 3.000.

Las apuestas a las demás ubicaciones del extracto cobran premios proporcionales: una apuesta a un número de 2 cifras, a las primeras 10 ubicaciones, cobra 7 veces lo apostado por cada vez que salga el número en esas posiciones. También pueden realizar apuestas combinadas mediante la modalidad Redoblona.

¿Qué días y horarios se juega a la Tómbola Santiagueña?
La Tómbola Santiagueña se juega de lunes a sábado con los siguientes horarios: La Previa a las 10:15 hs. en Santiago del Estero y Ciudad de Buenos Aires, la Matutina a las 12:00 hs. en Santiago del Estero, Salta y Ciudad de Buenos Aires, la Vespertina a las 15:00 hs. en Santiago del Estero y Salta, La Tardecita a las 19:45 hs. en Santiago del Estero, y la Nocturna a las 22:15 hs. en Santiago del Estero, Salta y Ciudad de  Buenos Aires. Los domingos, se juega la Matutina a las 11:30 hs. y la Vespertina a las 14:00 hs., ambos horarios en   Santiago del Estero.

¿Qué significan los números en el Libro de los Sueños?

00: Los huevos / 01: El agua / 02: El niño / 03: San Cono / 04: La cama / 05: El gato / 06: El perro / 07: El revólver / 08: El incendio / 09: El arroyo / 10: El cañón / 11: El minero / 12: El soldado / 13: La yeta / 14: El borracho / 15: La niña bonita / 16: El anillo / 17: La desgracia / 18: La sangre / 19: El pescado / 20: La fiesta / 21: La mujer / 22: El loco / 23: El cocinero / 24: El caballo / 25: La gallina / 26: La misa / 27: El peine / 28: Los cerros / 29: San Pedro / 30: Santa Rosa / 31: La luz / 32: El dinero / 33: Cristo / 34: La cabeza / 35: El pajarito / 36: La castaña / 37: El dentista / 38: Las piedras / 39: La lluvia / 40: El cura / 41: El cuchillo / 42: Las zapatillas / 43: El balcón / 44: La cárcel / 45: El vino / 46: Los tomates / 47: El muerto / 48: Muerto que habla / 49: La carne / 50: El pan / 51: El serrucho / 52: Madre e hijo / 53: El barco / 54: La vaca / 55: La música / 56: La caída / 57: El jorobado / 58: El ahogado / 59: Las plantas / 60: La virgen / 61: Escopetas / 62: La inundación / 63: El casamiento / 64: El llanto / 65: El cazador / 66: Las lombrices / 67: La mordida / 68: Los sobrinos / 69: Los vicios / 70: Muerto sueño / 71: Excremento / 72: La sorpresa / 73: El hospital / 74: Gente negra / 75: Los besos / 76: Las llamas / 77: Pierna mujer / 78: La ramera / 79: El ladrón / 80: La bocha / 81: Las flores / 82: La pelea / 83: Mal tiempo / 84: La iglesia / 85: La linterna / 86: El humo / 87: Los piojos / 88: El Papa / 89: La rata / 90: El miedo / 91: El excusado / 92: El médico / 93: El enamorado / 94: El cementerio / 95: Los anteojos / 96: El marido / 97: La mesa / 98: La lavandera / 99: El hermano.

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