El riesgo país volvió a superar los 700 puntos y llegó a su nivel más alto en un año

La incertidumbre política, las altas tasas en Estados Unidos y la debilidad de los bonos argentinos volvieron a golpear a los mercados locales.

Hoy 10:55

El riesgo país de Argentina volvió a subir con fuerza este martes y superó nuevamente la barrera de los 700 puntos, alcanzando su nivel más alto de los últimos 12 meses.

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El indicador elaborado por JP Morgan registró una suba superior al 5% y se ubicó en torno a las 710 unidades, en una jornada marcada por la debilidad de los activos argentinos.

La escalada coincidió con una nueva caída de los bonos soberanos en dólares, que retrocedieron cerca de 1,5% en promedio en Wall Street. En el último mes, los títulos acumulan pérdidas cercanas al 6%.

Además, el riesgo país encadenó ocho ruedas consecutivas en alza y quedó en niveles que no se observaban desde fines de octubre de 2025.

Qué está presionando a los mercados

Entre los factores que explican la suba aparecen las tasas internacionales elevadas, una mayor aversión global al riesgo emergente y el creciente ruido político de cara al calendario electoral de 2027.

Analistas también remarcan que el escenario internacional se volvió más exigente para los activos de mayor riesgo, lo que amplifica los movimientos negativos en mercados como el argentino.

Pese a la tensión financiera, algunos especialistas destacan que el Banco Central continúa acumulando reservas y que el Tesoro viene mostrando capacidad para renovar vencimientos, aunque esos datos por ahora no alcanzan para revertir el clima de cautela.

La volatilidad también se refleja en las acciones argentinas, tanto en la plaza local como en Wall Street, mientras los inversores siguen de cerca la evolución de las tasas internacionales, las reservas y las señales políticas internas.