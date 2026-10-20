El tiempo en Santiago del Estero para este martes 20 de octubre: cielo mayormente nublado y la máxima llegará a 26 °C

La jornada estará marcada por la ausencia de lluvias y la presencia de vientos del sector noreste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, según el pronóstico oficial.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 20 de octubre una jornada mayormente nublada en Santiago del Estero, con temperaturas que oscilarán entre los 17 °C y los 26 °C. Según el pronóstico oficial, no se esperan precipitaciones durante los distintos períodos del día.
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Las condiciones se mantendrán con abundante nubosidad desde la madrugada hasta la noche. El viento soplará predominantemente del sector noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la madrugada y la noche, mientras que por la mañana y la tarde podría alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora desde la mañana y durante el resto de la jornada.
En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista será de 17 °C, mientras que la máxima llegará a 26 °C durante la tarde. De esta manera, se espera un día sin lluvias, aunque con viento y ráfagas que podrían hacerse sentir en distintos momentos.
Para el miércoles 21 de octubre, el pronóstico anticipa una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C. Durante la madrugada y la mañana el cielo estará mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche se espera nubosidad parcial. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en el 0% durante toda la jornada.
En cuanto al viento, soplará del este durante la madrugada y la noche, y del noreste por la mañana y la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora en los primeros períodos del día y de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la noche. Según los datos del SMN, no se prevén ráfagas para el miércoles.