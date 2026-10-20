El tiempo en Santiago del Estero para este martes 20 de octubre: cielo mayormente nublado y la máxima llegará a 26 °C

La jornada estará marcada por la ausencia de lluvias y la presencia de vientos del sector noreste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, según el pronóstico oficial.

Hoy 02:12

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 20 de octubre una jornada mayormente nublada en Santiago del Estero, con temperaturas que oscilarán entre los 17 °C y los 26 °C. Según el pronóstico oficial, no se esperan precipitaciones durante los distintos períodos del día.

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Las condiciones se mantendrán con abundante nubosidad desde la madrugada hasta la noche. El viento soplará predominantemente del sector noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la madrugada y la noche, mientras que por la mañana y la tarde podría alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora desde la mañana y durante el resto de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista será de 17 °C, mientras que la máxima llegará a 26 °C durante la tarde. De esta manera, se espera un día sin lluvias, aunque con viento y ráfagas que podrían hacerse sentir en distintos momentos.

Cómo seguirá el tiempo el miércoles en Santiago

Para el miércoles 21 de octubre, el pronóstico anticipa una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C. Durante la madrugada y la mañana el cielo estará mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche se espera nubosidad parcial. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en el 0% durante toda la jornada.

En cuanto al viento, soplará del este durante la madrugada y la noche, y del noreste por la mañana y la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora en los primeros períodos del día y de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la noche. Según los datos del SMN, no se prevén ráfagas para el miércoles.