La fiscalía de Jujuy trabaja en casos complejos de agresiones

La fiscal María Emilia Curten Haquim detalla el trabajo de la fiscalía en Jujuy para abordar agresiones y proteger derechos de las víctimas.

Hoy 02:20

La violencia de género en Jujuy es un desafío constante para el Ministerio Público de la Acusación, donde la fiscalía lidera un esfuerzo significativo para abordar cada caso con precisión. La fiscal María Emilia Curten Haquim enfatiza que no todas las agresiones contra mujeres son tipificadas como delitos de género, lo que requiere un análisis detallado de cada situación. En sus declaraciones, Curten Haquim afirmó: «La mitad de los reclamos que entran al organismo son por esta causa», subrayando la importancia de su labor en el programa Informales.

Las intervenciones del equipo de la fiscalía son fundamentales, ya que se ocupan de hechos intrafamiliares y de ataques a la integridad sexual. Curten Haquim explica que la categorización de los casos es decisiva, ya que cada tipo de agresión demanda un enfoque distinto. «No es parecido indagar un delito sexual que uno de lesiones o amenazas», puntualizó, evidenciando la complejidad del trabajo judicial.

Además, la fiscal abordó situaciones de disputas domésticas que pueden culminar en agresiones, como los conflictos por herencias. Este tipo de casos requieren soluciones específicas, lo que añade otra capa de desafío para el sistema judicial. En relación a la dinámica de poder, Curten Haquim destacó que debe existir una relación desigual entre el agresor y la víctima, indicando que la voluntad de jerarquización es un factor clave.

La fiscal también hizo hincapié en que no es necesario esperar a que se produzca una agresión física para buscar ayuda. Resaltó que incluso si un hecho no constituye un delito formal, existe la posibilidad de prevenir situaciones más graves. Por ello, recomendó a las víctimas acudir a las autoridades competentes para activar medidas de protección en los ámbitos penal y civil.

En el último año, la estructura operativa de la fiscalía se ha ampliado. Hasta octubre pasado, la capital jujeña contaba con dos fiscales y un equipo de apoyo limitado. Actualmente, se ha incrementado a cuatro fiscales, cada uno con el respaldo de varios secretarios e instructores, lo que ha mejorado considerablemente la capacidad de respuesta ante la magnitud de los casos.

En términos de tiempos de tramitación, Curten Haquim destacó la eficacia lograda en la jurisdicción local, donde ciertos casos de lesiones se cierran en tan solo dos meses. Algunos femicidios han sido sentenciados en un año, lo que demuestra el compromiso del sistema judicial. La fiscal defendió el uso de juicios abreviados como una herramienta eficaz para concentrar los debates orales y evitar la revictimización de las denunciantes.

Finalmente, Curten Haquim proporcionó pautas sobre la conservación de evidencia en situaciones de violencia. Recomienda mantener registros en casos de violencia digital y buscar atención médica inmediata tras agresiones físicas. Para preservar la integridad de la evidencia, sugiere no lavar la ropa utilizada y utilizar bolsas adecuadas para su conservación, evitando así la contaminación de las pruebas. La implementación del juicio por jurados también fue defendida por la fiscal, argumentando que democratiza el proceso judicial y exige claridad en el lenguaje utilizado.