El Reino Unido envía aviones de combate para defender a Arabia Saudita del ataque de los hutíes

Londres desplegará aviones Eurofighter Typhoon y un avión de transporte Atlas A400M en Arabia Saudita. Esta decisión supone una escalada en la implicación de Gran Bretaña en el conflicto regional.

Hoy 10:39

Aviones de la Real Fuerza Aérea (RAF) realizarán misiones defensivas sobre Arabia Saudita para proteger al país de los ataques de los hutíes, respaldados por Irán, anunció este martes la cadena británica SkyNews.

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El Reino Unido desplegará aviones Eurofighter Typhoon de la RAF, así como un avión de transporte Atlas A400M, en Arabia Saudí.

Esto supone una escalada en la implicación de Gran Bretaña en el conflicto regional.

El secretario de Defensa, Wes Streeting, anunció el mes pasado que el Reino Unido enviaría un único avión de reabastecimiento de combustible RAF Voyager para ayudar a la fuerza aérea saudí.

Pero ahora los pilotos británicos realizarán ellos mismos misiones defensivas, protegiendo las ciudades y la infraestructura saudíes de los ataques aéreos de los hutíes.

El A400M se utilizará para ayudar a transportar equipo saudí, así como asesores militares.