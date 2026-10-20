Preocupación entre los fans de “El Chavo”: el “Señor Barriga” será operado y dejó preparado su testamento

El actor Edgar Vivar, de 77 años, deberá someterse en junio a una compleja cirugía y afrontará varios meses de recuperación, por lo que decidió dejar organizada su situación personal antes de ingresar al quirófano.

Hoy 09:55

Edgar Vivar, recordado mundialmente por interpretar al Señor Barriga y a Ñoño en “El Chavo del 8”, atraviesa un problema de salud que lo obligará a someterse a una compleja cirugía en los próximos meses.

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A los 77 años, el actor confirmó que deberá realizarse una rectificación de columna debido a una desviación que padece y anticipó que la recuperación será prolongada.

“Es en junio de 2027. Voy a tener que quedarme de retiro involuntario, pero está bien. Dios permita que así sea”, expresó Vivar durante una entrevista televisiva.

Seis meses de recuperación

El propio actor explicó que el motivo de la operación está relacionado principalmente con el paso del tiempo.

“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, detalló.

Por ese motivo, deberá mantenerse alejado de los medios y de sus actividades habituales durante buena parte del período posterior a la intervención.

Dejó preparado su testamento

En medio de la preocupación por la operación, Vivar también contó que decidió dejar preparado su testamento, como una medida preventiva antes de ingresar al quirófano.

El actor aclaró que no posee una gran cantidad de propiedades, pero prefirió dejar organizada su voluntad ante cualquier eventualidad derivada de la intervención.

Su otra profesión antes de “El Chavo”

Antes de convertirse en una figura popular de la televisión latinoamericana, Edgar Vivar había estudiado Medicina y se desempeñó como ginecólogo.

Años atrás explicó que durante su etapa universitaria comenzó a acercarse al teatro y que, finalmente, la actuación terminó ocupando toda su carrera profesional.

“La medicina busca aliviar el dolor físico, y el arte el dolor del espíritu”, había señalado al recordar cómo convivieron ambas vocaciones en sus primeros años.

Con el éxito de “El Chavo del 8”, Vivar terminó consolidándose como uno de los personajes más queridos de la serie y en una figura reconocida por varias generaciones en toda América Latina.