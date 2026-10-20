Cayó un sospechoso por el violento robo al padre Jorge Ramírez en el barrio Saint Germain

El hombre, de 33 años, fue detenido en el marco de la investigación por el asalto ocurrido el lunes en la parroquia San Juan Diego.

Hoy 06:46

La Policía de Santiago del Estero detuvo a un hombre de 33 años sospechado de estar vinculado con el robo sufrido por el sacerdote Jorge Fernando Ramírez el lunes 19 de octubre en la parroquia San Juan Diego. La causa fue caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego y arma blanca.

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De acuerdo con el parte policial, el detenido fue identificado como Franco Maximiliano Carrizo, domiciliado en el barrio Vinalar de la ciudad Capital. Tras el procedimiento, quedó alojado en el Departamento Robo y Hurto, a disposición de la Justicia.

El asalto ocurrió en la parroquia San Juan Diego, ubicada en la intersección de las calles Ernesto Che Guevara y avenida San Patricio, donde el sacerdote fue víctima del hecho que dio origen a la investigación.

En la causa intervienen el fiscal Diego Cortez y la jueza María Salas, según los datos consignados en el informe oficial.

La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se produjo el robo y determinar las responsabilidades correspondientes. Por el momento, el parte policial no detalla qué elementos fueron sustraídos, cómo se concretó la detención ni si se logró recuperar los bienes denunciados.