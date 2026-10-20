Jenna Ortega sorprendió con un vestido hecho de varillas de acero durante la presentación de su nueva película

La actriz lució un diseño exclusivo con estructuras metálicas y cuentas de cristal en una proyección especial de Klara and the Sun, el filme que llegará a los cines el 23 de octubre.

Hoy 07:39

Jenna Ortega volvió a captar la atención con una apuesta de moda fuera de lo convencional. La actriz asistió el lunes 19 de octubre a una proyección especial de Klara and the Sun en Nueva York y sorprendió con un vestido confeccionado con varillas de acero y cuentas de cristal, una pieza exclusiva que acompañó la estética futurista de la película.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El diseño fue creado por Elias Matso y contó con el estilismo de Enrique Melendez. La estructura metálica convirtió al vestido en uno de los detalles más llamativos de la aparición de Ortega, que volvió a combinar la promoción cinematográfica con una elección de moda arriesgada.

Jenna Ortega

La elección también dialogó con el universo de Klara and the Sun, una historia de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico. La película explora el vínculo entre una joven y Klara, una amiga artificial diseñada para acompañar a los seres humanos.

La presentación en Nueva York forma parte de las actividades promocionales previas al estreno, previsto para el 23 de octubre. Ortega continúa consolidando una imagen pública asociada tanto a sus trabajos en cine y televisión como a sus elecciones de vestuario en alfombras rojas y eventos internacionales.