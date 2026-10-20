La Banda se prepara para un clima fresco y cubierto: pronóstico para hoy Martes 20 de octubre de 2026

Hoy en La Banda, los bandeños enfrentarán un clima cubierto con temperaturas agradables. Se espera un aumento gradual en los próximos días.

Hoy 08:11

El clima en La Banda, Santiago del Estero, se presenta hoy con una condición de cielo cubierto que afecta la sensación térmica de los bandeños. Actualmente, la temperatura se sitúa en 17.4 °C, pero la sensación térmica es más baja, alcanzando los 13.6 °C.

Con una humedad del 53% y vientos provenientes del noreste a 16.9 km/h, el ambiente se torna fresco. Este clima puede afectar las actividades al aire libre, por lo que es recomendable llevar abrigo si se planea salir.

Para hoy, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 29.9 °C, lo que significa que durante la tarde podría mejorar la sensación térmica. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que podría generar un ambiente más templado.

En los próximos días, el pronóstico indica que el clima seguirá siendo similar. El miércoles 21 de octubre se prevé un mínimo de 16.7 °C y una máxima de 33.1 °C, manteniendo el cielo cubierto. Esto sugiere que la variabilidad de temperaturas será notable.

Finalmente, el jueves 22 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 20.9 °C y 30.9 °C, continuando con la misma tendencia de cielo cubierto. Los bandeños deben estar preparados para un clima fresco en la mañana y un leve aumento durante el día.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.