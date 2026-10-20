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El Gobierno autorizó una licitación millonaria para ampliar la Base Naval de Ushuaia

La medida, oficializada este martes en el Boletín Oficial, permitirá avanzar con nuevas obras de infraestructura y equipamiento en un punto estratégico del extremo sur argentino.

Hoy 08:27

El Gobierno nacional autorizó una licitación pública para avanzar con nuevas obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 733/2026 del Ministerio de Defensa, firmada por el ministro Carlos Alberto Presti, y contempla un presupuesto oficial de $7.638.061.962.

La contratación incluye la construcción de galpones modulares y distintas obras complementarias, con un plazo previsto de ejecución de 548 días corridos.

Un proyecto más amplio para la base naval

La iniciativa forma parte de un proyecto de inversión de mayor alcance que contempla la construcción de un muelle, infraestructura conexa y la adquisición de maquinaria y equipamiento en el sector oriental de la península de Ushuaia.

El Ministerio de Defensa también aprobó los pliegos de condiciones particulares, las especificaciones técnicas y los planos que regirán la contratación. El procedimiento se desarrollará a través del sistema electrónico CONTRAT.AR.

La Dirección General del Material de la Armada tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la fuerza será responsable de la inspección técnica.

Los gastos serán imputados al presupuesto del Ministerio de Defensa correspondiente al Estado Mayor General de la Armada, con compromisos de inversión previstos también para los próximos ejercicios.

La autorización todavía no implica el inicio de las obras ni la existencia de una empresa adjudicataria, ya que el proceso deberá continuar con la presentación y evaluación de las ofertas y la posterior adjudicación del contrato.

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