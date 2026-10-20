Pronóstico de clima en Añatuya: condiciones cubiertas y temperaturas agradables para hoy Martes 20 de octubre de 2026

Los añatuyenses se enfrentarán a un día cubierto con temperaturas que variarán a lo largo del día. El clima se mantendrá en condiciones similares en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, los habitantes se encuentran bajo un cielo cubierto, con una temperatura actual de 16.5 °C. La sensación térmica es un poco más baja, alcanzando los 12.8 °C, lo que indica un día fresco para los añatuyenses.

El viento sopla a 18 km/h desde el este-noreste, lo que puede hacer que la sensación de frescura sea aún más palpable. Con una humedad relativa del 61%, los añatuyenses deben prepararse para un clima que se sentirá un tanto húmedo a lo largo del día.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 14.8 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 26.7 °C. Así, los habitantes de Añatuya experimentarán un rango de temperaturas considerablemente variable en el transcurso del día.

Mirando hacia el pronóstico de mañana, el miércoles 21 de octubre, se anticipa que el clima seguirá siendo cubierto, con una mínima de 15.4 °C y una máxima que llegará a los 32.7 °C. Esto sugiere que el calor comenzará a incrementarse en la región.

El jueves 22 de octubre, el clima también se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18.8 °C de mínima y los 28.9 °C de máxima. Así, los añatuyenses podrán disfrutar de un clima variado, aunque siempre dentro de un contexto de nubes y frescura.

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