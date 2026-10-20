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¿Dónde está el sol? Qué espera el SMN para los próximos días en Santiago del Estero

El pronóstico anticipa varios días con abundante nubosidad en la Madre de Ciudades y un nuevo cambio hacia el fin de semana, cuando podrían regresar las lluvias.

Hoy 09:02
Imagen generada con IA

La sensación se repite desde hace semanas entre los santiagueños: el sol aparece poco y los cielos grises parecen haberse instalado incluso en plena primavera. Después de varios días de nubosidad e inestabilidad, el panorama para esta semana muestra pocas jornadas despejadas.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes tendrá una máxima de 27°C y cielo mayormente nublado durante prácticamente todo el día. Para el miércoles se espera una mínima de 16°C y una máxima de 29°C, nuevamente con predominio de nubes.

Más calor, pero con las nubes todavía presentes

El jueves la temperatura seguirá en ascenso, con 19°C de mínima y 30°C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado durante la primera parte de la jornada y mayormente cubierto hacia la tarde y la noche.

El viernes podría convertirse en el día más cálido de la semana, con 31°C de máxima, aunque el cielo continuará mayormente nublado. Es decir, habrá condiciones más primaverales en cuanto a temperatura, pero sin un regreso pleno del sol.

Pronóstico extendido SMN Pronóstico extendido SMN

El cambio más marcado aparece para el sábado 24, cuando el SMN prevé lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. La temperatura oscilará entre los 18°C y los 25°C, mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

El Niño continúa fortaleciéndose

Este escenario coincide con un contexto climático marcado por el desarrollo de El Niño. En su informe de octubre, el SMN indicó que las condiciones actuales corresponden a una fase cálida de fuerte intensidad, con un calentamiento persistente del océano Pacífico ecuatorial.

Además, los modelos dinámicos y estadísticos analizados por el organismo otorgan una probabilidad del 100% de que El Niño se mantenga durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026 y continúe intensificándose.

El Niño El Niño

El fenómeno puede alterar los patrones habituales de lluvias y temperaturas en distintas regiones del país. Sin embargo, no significa que cada día nublado o cada episodio de lluvia en Santiago del Estero pueda atribuirse directamente a El Niño, ya que también intervienen otros factores de la circulación atmosférica.

Por ahora, el pronóstico deja una imagen bastante clara para los próximos días: más calor, muchas nubes y pocas chances de ver jornadas completamente despejadas. Y cuando parecía que el sol podía empezar a recuperar terreno, el sábado volverían a aparecer las lloviznas.

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