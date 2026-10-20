¿Dónde está el sol? Qué espera el SMN para los próximos días en Santiago del Estero

El pronóstico anticipa varios días con abundante nubosidad en la Madre de Ciudades y un nuevo cambio hacia el fin de semana, cuando podrían regresar las lluvias.

Hoy 09:02

La sensación se repite desde hace semanas entre los santiagueños: el sol aparece poco y los cielos grises parecen haberse instalado incluso en plena primavera. Después de varios días de nubosidad e inestabilidad, el panorama para esta semana muestra pocas jornadas despejadas.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes tendrá una máxima de 27°C y cielo mayormente nublado durante prácticamente todo el día. Para el miércoles se espera una mínima de 16°C y una máxima de 29°C, nuevamente con predominio de nubes.

Más calor, pero con las nubes todavía presentes

El jueves la temperatura seguirá en ascenso, con 19°C de mínima y 30°C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado durante la primera parte de la jornada y mayormente cubierto hacia la tarde y la noche.

El viernes podría convertirse en el día más cálido de la semana, con 31°C de máxima, aunque el cielo continuará mayormente nublado. Es decir, habrá condiciones más primaverales en cuanto a temperatura, pero sin un regreso pleno del sol.

Pronóstico extendido SMN

El cambio más marcado aparece para el sábado 24, cuando el SMN prevé lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. La temperatura oscilará entre los 18°C y los 25°C, mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

El Niño continúa fortaleciéndose

Este escenario coincide con un contexto climático marcado por el desarrollo de El Niño. En su informe de octubre, el SMN indicó que las condiciones actuales corresponden a una fase cálida de fuerte intensidad, con un calentamiento persistente del océano Pacífico ecuatorial.

Además, los modelos dinámicos y estadísticos analizados por el organismo otorgan una probabilidad del 100% de que El Niño se mantenga durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026 y continúe intensificándose.

El Niño

El fenómeno puede alterar los patrones habituales de lluvias y temperaturas en distintas regiones del país. Sin embargo, no significa que cada día nublado o cada episodio de lluvia en Santiago del Estero pueda atribuirse directamente a El Niño, ya que también intervienen otros factores de la circulación atmosférica.

Por ahora, el pronóstico deja una imagen bastante clara para los próximos días: más calor, muchas nubes y pocas chances de ver jornadas completamente despejadas. Y cuando parecía que el sol podía empezar a recuperar terreno, el sábado volverían a aparecer las lloviznas.