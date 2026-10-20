El petróleo superó los US$111 y crece la presión sobre el precio de los combustibles en Argentina

El Brent alcanzó este martes su nivel más alto en cinco meses, impulsado por la creciente tensión en Medio Oriente y los temores por posibles interrupciones en el suministro. En el mercado local, la suba vuelve a poner el foco sobre los precios en los surtidores.

Hoy 09:23

El precio internacional del petróleo volvió a escalar con fuerza este martes y el barril de Brent superó los US$111, en medio de un escenario de creciente tensión geopolítica en Medio Oriente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La referencia internacional llegó a tocar los US$111,75 por barril, su valor más alto desde mayo, luego de nuevos ataques contra objetivos saudíes y embarcaciones en la región.

El mercado también sigue de cerca la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial, donde en los últimos días se registraron nuevos incidentes que alimentaron los temores sobre posibles restricciones en el flujo de crudo.

Qué puede pasar con los combustibles en Argentina

La suba internacional vuelve a generar presión sobre el mercado interno argentino. Un petróleo más caro incrementa los costos de referencia de las petroleras y puede trasladarse, al menos parcialmente, al precio de las naftas y el gasoil.

Por eso, el movimiento del Brent vuelve a poner bajo observación la política de precios de las compañías que operan en el país y abre la posibilidad de nuevos ajustes en los surtidores si la escalada internacional se sostiene.

Al mismo tiempo, el escenario tiene un efecto favorable para las exportaciones argentinas de energía: un mayor precio del crudo puede mejorar los ingresos por las ventas externas del sector.

Medio Oriente mantiene en alerta al mercado

La escalada del petróleo está vinculada principalmente con el temor a que el conflicto afecte de manera más severa la producción, el transporte y la refinación de hidrocarburos.

Los ataques contra buques y objetivos energéticos en la región elevaron nuevamente la prima de riesgo geopolítico, aunque los analistas advierten que parte de esa presión podría moderarse si los flujos de petróleo continúan sin interrupciones significativas.

Por ahora, el Brent se mantiene por encima de los US$110, un nivel que vuelve a encender las alertas tanto en los mercados internacionales como en países importadores y consumidores de combustibles.