Boca va por la remontada ante Vasco da Gama en el Maracaná soñando con la final de la Sudamericana

El Xeneize visitará esta noche al conjunto brasileño por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Tras perder 1-0 en La Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena necesita ganar para alcanzar la final.

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Boca Juniors afrontará esta noche desde las 21.30, uno de los partidos más importantes de su temporada cuando visite a Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino buscará revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera y conseguir su clasificación a la gran final del certamen internacional.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con la obligación de ganar después de haber caído en el encuentro de ida por un gol de Adson, convertido a los 24 minutos del primer tiempo. Aunque Boca generó oportunidades para alcanzar la igualdad durante el complemento, no consiguió modificar el resultado y deberá buscar la remontada en territorio brasileño.

El compromiso será dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela y contará con transmisión televisiva de DSports.

Qué necesita Boca para eliminar a Vasco da Gama

El Xeneize sabe que deberá conseguir una victoria en el Maracaná para mantener viva su ilusión de disputar la final de la Copa Sudamericana.

Los escenarios de clasificación son claros:

Si Boca gana por dos o más goles de diferencia , avanzará directamente a la final.

, avanzará directamente a la final. Si gana por un gol de diferencia , la serie quedará igualada y se definirá mediante penales.

, la serie quedará igualada y se definirá mediante penales. Si empata o pierde, quedará eliminado de la competencia.

El desafío será especialmente exigente porque Boca acumula 11 partidos consecutivos sin ganar en Brasil, una racha que se extiende desde el 2 de diciembre de 2020, cuando derrotó a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores.

Sin embargo, el equipo argentino tiene un antecedente reciente positivo en suelo brasileño: el empate 1-1 frente a San Pablo en el Morumbí, que le permitió avanzar a las semifinales de la actual Copa Sudamericana gracias a la victoria obtenida en la ida.

Leandro Paredes, la gran duda de Arruabarrena

Una de las principales incógnitas en Boca pasa por la presencia de Leandro Paredes, quien aceleró su recuperación después de sufrir un desgarro grado II en el isquiotibial derecho durante el encuentro frente a Instituto de Córdoba.

El capitán respondió favorablemente en las últimas prácticas, incluida la realizada en el predio de Flamengo, y quedó a disposición del cuerpo técnico.

Sin embargo, Arruabarrena todavía no confirmó si será titular o comenzará el partido entre los suplentes, debido al riesgo que implica regresar apenas once días después de una lesión muscular.

Rodrigo Battaglia aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar en el mediocampo, después de haber sumado minutos en la victoria frente a Talleres.

Además, el entrenador deberá resolver otra duda en ataque: Alan Velasco o Sebastián Villa.

Ambos futbolistas se recuperaron de sus respectivas lesiones, aunque el colombiano aparece como una opción con mayores posibilidades de integrar el once inicial.

Por su parte, Miguel Merentiel podría regresar a la titularidad en reemplazo de Enner Valencia, luego de la apuesta ofensiva que no dio resultado en el partido de ida.

Vasco da Gama llega golpeado tras perder en el Brasileirao

El conjunto brasileño afrontará la revancha con una ventaja mínima, aunque llega después de sufrir una derrota en el campeonato local.

Vasco da Gama perdió 1-0 frente a San Pablo, resultado que interrumpió una racha de siete encuentros consecutivos sin derrotas.

Con esa caída, el equipo dirigido por Pedro Emanuel quedó ubicado en el puesto 15 del Brasileirao con 35 puntos, apenas tres unidades por encima de la zona de descenso.

De todas maneras, el entrenador portugués no tendría previsto realizar demasiadas modificaciones respecto de la formación que consiguió imponerse en La Bombonera.

La principal incógnita es el estado físico de Paulo Henrique, una de las figuras del partido de ida, quien debió abandonar el encuentro frente a San Pablo durante el entretiempo por una lesión.

El Maracaná tendrá una multitud para la semifinal

Después de varias controversias relacionadas con la elección del escenario, finalmente el encuentro se disputará en el histórico estadio Maracaná, donde se espera una asistencia cercana a los 74.000 espectadores.

El conjunto brasileño contará con aproximadamente 70.000 hinchas, mientras que Boca agotó las 4.000 entradas disponibles para sus simpatizantes.

Vasco da Gama había solicitado disputar la semifinal en el Maracaná debido a que su estadio, São Januário, no cumple con los requisitos establecidos por la CONMEBOL para recibir encuentros de esta instancia.

Aunque el consorcio encargado de administrar el recinto inicialmente se opuso, la Justicia de Río de Janeiro terminó fallando a favor del club brasileño.

De esta manera, el escenario que albergó las finales de los Mundiales de 1950 y 2014 será el encargado de recibir una semifinal que promete una atmósfera imponente.

Las posibles formaciones de Vasco da Gama y Boca

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama vs. Boca: hora, TV y árbitro

Partido: Vasco da Gama vs. Boca Juniors.

Vasco da Gama vs. Boca Juniors. Competencia: Copa Sudamericana 2026, semifinal de vuelta.

Copa Sudamericana 2026, semifinal de vuelta. Fecha: Martes 20 de octubre.

Martes 20 de octubre. Horario: 21.30 (Argentina).

21.30 (Argentina). Estadio: Maracaná, Río de Janeiro.

Maracaná, Río de Janeiro. Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Jesús Valenzuela (Venezuela). TV: ESPN, DSports.

ESPN, DSports. Resultado de la ida: Boca 0-1 Vasco da Gama.

Con la obligación de revertir la serie, Boca buscará romper su histórica racha sin victorias en Brasil y conseguir una clasificación a la final de la Copa Sudamericana, instancia que no disputa en este certamen desde 2005.

Mientras Rodolfo Arruabarrena espera hasta último momento para definir la presencia de Leandro Paredes, el Xeneize se prepara para una noche decisiva en el Maracaná, donde intentará protagonizar una remontada que mantenga viva su ilusión continental.