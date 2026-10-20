NUTRIR llega a Santiago: un encuentro para conectar alimentación, salud e innovación

La primera edición del evento se realizará el sábado 14 de noviembre en el Óvalo Parque Sur, con disertaciones, propuestas de empresas y emprendimientos y espacios de intercambio. La entrada será gratuita.

Hoy 09:44

Santiago del Estero se prepara para recibir la primera edición de NUTRIR – Encuentro de Alimentación, Salud e Innovación, una propuesta que busca acercar a la comunidad el conocimiento, la ciencia y las nuevas tendencias vinculadas con la alimentación.

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El evento se realizará el próximo sábado 14 de noviembre, de 17 a 22 horas, en el Óvalo Parque Sur, con acceso gratuito mediante reserva previa.

Bajo el lema “Innovar hoy para nutrir mañana”, NUTRIR propone generar un espacio de encuentro entre profesionales, empresas, marcas, emprendedores y consumidores, con la alimentación, la salud, la calidad de los alimentos y la innovación como ejes centrales.

Una propuesta para aprender y descubrir

Durante la jornada se desarrollarán disertaciones y espacios de intercambio sobre alimentación, nutrición, salud y ciencia de los alimentos. Además, habrá una exposición de marcas, empresas y emprendimientos, donde los asistentes podrán conocer productos, propuestas y novedades del sector.

Desde la organización explicaron que la iniciativa busca trascender la presentación de productos y convertirse en un espacio para acercar información confiable, promover la educación alimentaria y despertar el interés por la innovación.

La propuesta también apunta a fortalecer el vínculo entre el conocimiento profesional, el sector productivo y la comunidad, generando un ámbito accesible para aprender y compartir experiencias sobre cuestiones que forman parte de la vida cotidiana.

Alimentación, salud e innovación

NUTRIR es impulsado por Melani Manfredi, Licenciada en Nutrición MP 161, y Noelia Brandan, Ingeniera en Alimentos, junto con un equipo de colaboradores y profesionales vinculados al ámbito de la alimentación, la salud y la innovación.

“Queremos que NUTRIR sea un espacio donde la comunidad pueda acercarse a la alimentación desde una mirada amplia, actual y accesible; donde convivan el conocimiento profesional, la innovación, los emprendimientos y las nuevas propuestas del sector”, señalaron desde la organización.

En ese sentido, destacaron que uno de los objetivos es que quienes participen puedan aprender, descubrir nuevas propuestas y llevarse herramientas útiles para su vida cotidiana.

La primera edición de NUTRIR busca convertirse así en un punto de encuentro para profesionales y emprendedores, pero también para todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre los alimentos que consumen y las nuevas tendencias que atraviesan la industria.

Todos los datos del evento

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026

Horario: de 17 a 22 horas

Lugar: Óvalo Parque Sur, Santiago del Estero

Acceso: gratuito con reserva previa

Lema: “Innovar hoy para nutrir mañana”

Instagram: @nutrir.santiago

Contacto: 385-5042773 / 385-5919912