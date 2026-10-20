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A días de las elecciones en Israel, Netanyahu recibió al jefe del Pentágono en una visita no anunciada

El encuentro se desarrolló sin comunicación pública previa y no hubo comentarios oficiales de Washington ni de la representación diplomática israelí.

Hoy 09:46

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una visita sorpresa a Israel este lunes. El encuentro se produjo a ocho días de las elecciones legislativas del país y en un contexto de conversaciones entre Washington y Tel Aviv sobre la posibilidad de retomar los ataques militares contra Irán. Ninguno de los dos gobiernos confirmó públicamente los detalles de la reunión.

Durante la llamada, difundida en redes sociales por la oficina de Netanyahu, el mandatario israelí elogió a Trump y destacó la cercanía entre ambos. "Sin duda, el mejor amigo que Israel ha tenido o tendrá jamás en la Casa Blanca", afirmó. También sostuvo que los dos países tienen una tarea pendiente que terminarán juntos, sin precisar a qué se refería.

La posibilidad de reanudar las operaciones militares contra Irán forma parte del contexto de las conversaciones entre ambos países. Según informó el medio Axios, el secretario de Defensa estadounidense y responsables del Comando Central de Estados Unidos están entre los principales promotores de retomar los ataques contra Teherán.

El medio también señaló que Trump y Netanyahu habrían considerado una posible ofensiva conjunta contra instalaciones militares y nucleares iraníes, aunque el presidente estadounidense aún no había tomado una decisión al respecto.

El encuentro tuvo lugar a pocos días de las elecciones parlamentarias en Israel, en un escenario marcado por las conversaciones sobre una posible escalada militar en la región.

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