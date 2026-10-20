Osvaldo Granados contrastó las dos miradas sobre la economía argentina y defendió el RIGI

En su columna de este martes en Radio Panorama, el licenciado analizó las diferencias entre las tapas de Clarín y La Nación, destacó el papel del régimen de inversiones y se refirió a las dificultades para llegar a fin de mes.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados planteó que las tapas de Clarín y La Nación de este martes reflejan dos miradas diferentes sobre la economía argentina. En su columna para Radio Panorama, comparó el énfasis puesto en el récord de exportaciones con las advertencias sobre la suba del riesgo país, la incertidumbre y el enfriamiento de la actividad.

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“Hay dos realidades en las dos tapas de los diarios Clarín y La Nación”, sintetizó Granados al presentar su análisis. Según explicó, mientras Clarín destacó los indicadores favorables de la economía, La Nación puso el foco en las dificultades y las dudas que persisten sobre el rumbo económico.

En ese contexto, se refirió a las críticas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuestionado por los beneficios impositivos que ofrece a las empresas. Granados consideró que, aunque se discuta si las condiciones otorgadas son demasiado favorables, el régimen resulta determinante para atraer capitales que de otro modo podrían no concretarse.

“Es cierto que pagan menos Ganancias y se les da demasiado, pero si no fuera por el RIGI la inversión no hubiese llegado y se recaudaría cero”, sostuvo.

Vaca Muerta y las expectativas sociales

El analista también vinculó el crecimiento de las inversiones energéticas con los cambios regulatorios de los últimos años. Al referirse a Vaca Muerta, señaló que anteriormente existían numerosas regulaciones que, a su entender, limitaron el desarrollo del sector, mientras que en los últimos años la actividad logró una expansión significativa.

Sin embargo, Granados advirtió que los indicadores macroeconómicos no agotan la discusión sobre la situación del país. La posibilidad de llegar a fin de mes continúa siendo una preocupación central para los hogares, en un escenario donde conviven las expectativas de mejora con las dificultades cotidianas.

En esa línea, mencionó una encuesta que, según describió, mostraba una marcada diferencia entre las percepciones económicas de quienes votaron a Javier Milei y las de quienes no lo hicieron. Mientras los primeros esperaban que la situación mejorara, los segundos anticipaban un empeoramiento.

Para Granados, esas diferencias también pueden estar relacionadas con el consumo de información y la tendencia a seguir medios de comunicación que coinciden con las propias ideas. De ese modo, las expectativas económicas no dependen únicamente de los datos disponibles, sino también de cómo cada sector interpreta la realidad.

La discusión sobre el endeudamiento cotidiano

Sobre el final de su análisis, el licenciado cuestionó algunas de las afirmaciones que circulan en el debate público y puso el foco en el recurso al crédito para cubrir los gastos mensuales.

“También es cierto que se dicen muchas pavadas. No se puede estar pidiendo créditos todos los meses para llegar a fin de mes, es un absurdo”, expresó finalmente.