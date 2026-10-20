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Termas de Río Hondo bajo un cielo nublado: pronóstico para el Martes 20 de octubre de 2026

Hoy los termenses enfrentarán un día nublado con temperaturas frescas. Se espera que la jornada tenga una máxima de 25.3 °C.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con condiciones nubladas, lo que marca el inicio de una jornada que rondará temperaturas frescas. Actualmente, la temperatura es de 15.1 °C con una sensación térmica de 13.6 °C.

La humedad en la región se encuentra en un 72%, lo que contribuye a una sensación algo más fría de lo habitual. Los termenses pueden esperar una jornada donde el viento soplará a 7.9 km/h desde el noreste.

Para el día de hoy, el pronóstico indica que las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14.9 °C y una máxima de 25.3 °C, manteniendo un cielo cubierto a lo largo de la jornada.

El miércoles 21 de octubre de 2026, las condiciones seguirán siendo similares, con un cielo también cubierto, donde se anticipa una mínima de 15.9 °C y una máxima de 27.1 °C.

Finalmente, el jueves 22 de octubre se presentará un clima cubierto con temperaturas que variarán entre 19.1 °C y 26 °C. Los termenses deben estar preparados para un clima fresco y húmedo en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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