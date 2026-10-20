Gwyneth Paltrow protagonizará por primera vez una serie de televisión en Netflix con el drama The Apology

La ganadora del Oscar encabezará una producción de A24 que tendrá dos temporadas. La historia sigue a una madre que busca justicia por el asesinato de su hijo, ocurrido 18 años atrás.

Hoy 07:23

Gwyneth Paltrow asumirá por primera vez el papel protagónico de una serie de televisión con The Apology, un drama producido por A24 que llegará a Netflix con un pedido inicial de dos temporadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actriz interpretará a Evelyn Amspoker, una mujer cuyo hijo fue asesinado hace 18 años en un caso que conmocionó a todo el país. La trama comienza cuando un desconocido aparece de manera inesperada y confiesa el crimen, lo que abre la posibilidad de que la familia finalmente encuentre justicia.

Sin embargo, la esperanza se transforma en angustia cuando Evelyn y su esposo, Caleb, descubren que el responsable podría recibir una reducción de su condena. Frente a esa posibilidad, ambos deciden tomar la justicia por sus propias manos, en una historia que explorará los límites del dolor, la venganza y la búsqueda de reparación.

Un nuevo desafío en la carrera de Paltrow

Aunque construyó una extensa trayectoria en el cine, con películas como Emma, Sliding Doors, Shakespeare in Love y El talentoso Sr. Ripley, además de su participación en la franquicia Iron Man y en Marty Supreme, Paltrow nunca había encabezado una producción televisiva.

Gwyneth Paltrow

Sus antecedentes en la pantalla chica incluyen una participación de cinco episodios en la serie musical Glee, donde interpretó a Holly Holiday, y un papel secundario en The Politician, otra producción de Netflix creada por Ryan Murphy. También realizó apariciones especiales en distintos proyectos.

La serie estará a cargo de Joe Murtagh, creador, guionista y showrunner conocido por The Woman in the Wall, mientras que la dirección será de Thomas Vinterberg, realizador danés reconocido por la película Otra ronda. Joe Hipps, de Cut To, será productor ejecutivo junto con Murtagh, Vinterberg y la propia Paltrow. A24 estará a cargo de la producción.

El proyecto se destaca, además, por la decisión de Netflix de encargar dos temporadas, en un momento de cambios en la estructura ejecutiva de la plataforma, que recientemente anunció recortes de personal y modificaciones en puestos clave de su área de contenidos.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre la fecha de estreno ni sobre el resto del elenco de The Apology.