Sabrina Carpenter obtuvo una orden de restricción contra un hombre acusado de acosarla

La cantante denunció que el hombre se presentó sin autorización en su casa de Los Ángeles e intentó ingresar por la fuerza. La Justicia le prohibió acercarse a ella y a dos personas de su entorno.

Hoy 11:26

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter obtuvo una orden de restricción por cinco años contra un hombre acusado de acosarla y de intentar ingresar sin autorización a su vivienda en Los Ángeles. La medida judicial busca proteger tanto a la artista como a dos personas de su entorno familiar que viven con ella.

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Según informó ABC News, Carpenter había presentado una solicitud de protección civil el 29 de mayo de 2026, después de un episodio ocurrido el día 23 de ese mes. En su declaración, sostuvo que el hombre, identificado como William Applegate, de 31 años, llegó a su domicilio sin haber sido invitado y habría intentado entrar por la fuerza.

De acuerdo con la presentación judicial, el hombre habría atravesado una propiedad vecina para sortear las medidas de seguridad y acercarse a la entrada de la casa. Allí, según el relato de la cantante, habría presionado con fuerza la manija de la puerta para intentar abrirla. Personal de seguridad intervino y, posteriormente, la Policía tomó intervención en el hecho.

La Justicia ordenó que se mantenga alejado

La situación no habría terminado con ese primer episodio. De acuerdo con los documentos judiciales citados por medios estadounidenses, integrantes del equipo de seguridad de Carpenter afirmaron haber detectado al hombre nuevamente en las inmediaciones de la vivienda durante los días posteriores.

La artista manifestó ante la Justicia que los hechos le provocaron un temor persistente por su seguridad y la de las personas que viven con ella. También describió la conducta denunciada como una grave vulneración de su intimidad.

El 1 de junio, un tribunal había concedido una orden de restricción temporal. Posteriormente, el 17 de junio, un juez dispuso una medida de protección por cinco años, que prohíbe al hombre contactar a Carpenter, a su hermana Sarah y a la pareja de esta. También establece una distancia mínima de 100 yardas —unos 91 metros— respecto de las personas protegidas y determinados lugares vinculados con ellas.

Según la cobertura de ABC News y CBS Los Angeles, la orden estará vigente hasta junio de 2031.

El caso generó preocupación en torno a la seguridad y la privacidad de la intérprete de Espresso y Please Please Please. Aunque la Justicia concedió la medida de protección, las acusaciones sobre los episodios denunciados deben distinguirse de cualquier eventual responsabilidad penal.