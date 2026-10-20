Lily-Rose Depp alcanzó los 25 millones de oyentes mensuales en Spotify

La hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis consolidó su presencia en las plataformas digitales con “One of the Girls”, junto a The Weeknd y Jennie. Ahora, sumó una nueva colaboración con Troye Sivan que amplía su recorrido musical.

Hoy 11:32

Lily-Rose Depp, conocida por su trabajo como actriz y modelo, alcanzó 25 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que refleja el alcance internacional que consiguió a través de sus colaboraciones musicales. Aunque su trayectoria discográfica todavía es acotada, la artista logró posicionarse en la plataforma gracias a canciones vinculadas con producciones audiovisuales y a su participación junto a figuras de gran popularidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El principal impulso llegó con “One of the Girls”, el tema que grabó junto a The Weeknd y Jennie, integrante de BLACKPINK, para la banda sonora de The Idol, la serie de HBO estrenada en 2023. La canción superó los miles de millones de reproducciones en Spotify y se convirtió en el lanzamiento más importante de Depp en el terreno musical.

El éxito del tema trascendió la pantalla y encontró una audiencia propia en las plataformas digitales. La combinación de la popularidad internacional de The Weeknd, el alcance del fenómeno global del K-pop y la repercusión de la serie contribuyó a mantener la canción entre las más escuchadas de su repertorio.

Te recomendamos: Lily-Rose Depp sorprende en el primer vistazo a Werwulf, la nueva apuesta de Robert Eggers

La actriz volvió a sumar protagonismo musical con “Lost Time”, una colaboración con el cantante australiano Troye Sivan incluida en She’s the Best, su álbum publicado el 9 de octubre de 2026. Ambos ya habían coincidido en The Idol: Sivan interpretó a Xander, el director creativo del personaje de estrella pop encarnado por Depp.

Esta nueva participación amplía un recorrido que, hasta el momento, estuvo estrechamente relacionado con la actuación. En la serie, la música formaba parte central de la historia y permitió que Depp interpretara canciones como “World Class Sinner / I’m a Freak” y “Fill the Void”, esta última junto a The Weeknd y Ramsey.

A diferencia de artistas con una discografía extensa, la presencia musical de Depp se apoya principalmente en colaboraciones puntuales. Sin embargo, el alcance de esos lanzamientos le permitió reunir una audiencia masiva, con “One of the Girls” como pieza central de su popularidad en Spotify.

Por ahora, queda por ver si la hija de Johnny Depp continuará desarrollando una carrera musical más allá de estos proyectos. Su reciente colaboración con Sivan abre una nueva posibilidad, mientras su actividad como actriz sigue siendo el eje principal de su trayectoria artística.