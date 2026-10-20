El embarazo de una niña de 10 años activó una investigación para dar con el abusador

La situación fue detectada en un centro de salud del departamento Avellaneda y motivó la intervención judicial. Hay una persona bajo custodia y la investigación se desarrolla bajo reserva.

Hoy 11:17

Un caso de extrema gravedad es investigado en el departamento Avellaneda, luego de que una niña ingresara a un centro de salud local y se confirmara que cursa un embarazo. El hecho motivó la intervención de las autoridades judiciales, que dispusieron medidas urgentes para resguardar a la menor y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias.

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La situación tomó estado judicial a partir de la intervención del personal sanitario. Desde entonces, se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar lo sucedido y establecer las posibles responsabilidades, con especial atención a la protección integral de la niña.

Una investigación bajo reserva

En el marco de las primeras medidas, trascendió que una persona habría sido aprehendida en relación con la causa. También se estarían realizando las diligencias y pericias preliminares ordenadas por la Justicia.

La investigación incluye, además, información referida a la madre de la niña, quien, según los primeros reportes, también estaría embarazada. Los trascendidos iniciales vinculan a la persona aprehendida con ambas situaciones, aunque esos extremos deberán ser establecidos mediante la investigación judicial.

Debido a la gravedad del caso y a que involucra a una niña, las actuaciones se mantienen bajo estricta reserva. Por el momento, no corresponde dar por acreditadas las circunstancias que se investigan ni atribuir responsabilidades sin confirmación oficial.

El avance de las medidas judiciales será determinante para esclarecer los hechos, mientras se procura preservar la identidad, la intimidad y los derechos de la menor.