Boca tiene equipo definido para enfrentar a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: ¿Juega Paredes?

Rodolfo Arruabarrena confirmó los once jugadores que buscarán revertir la derrota sufrida en La Bombonera y conseguir el pase a la final. Leandro Paredes estará entre los suplentes, mientras que Sebastián Villa será titular en el ataque.

Hoy 20:27

Boca Juniors afrontará este martes 20 de octubre uno de los partidos más importantes de su temporada, cuando visite a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro comenzará a las 21.30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y el conjunto argentino tendrá la obligación de remontar el 1-0 sufrido en el partido de ida.

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Para este compromiso decisivo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena definió la formación titular, con modificaciones en el mediocampo, la defensa y el ataque. La principal novedad pasa por la situación de Leandro Paredes, quien logró recuperarse de una lesión muscular, pero comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

El mediocampista había sufrido un desgarro de grado 2 en el isquiotibial y completó una recuperación acelerada que le permitió quedar a disposición del cuerpo técnico. Sin embargo, considerando que apenas transcurrieron 11 días desde la lesión, el entrenador optó por preservarlo y evaluar su ingreso durante el segundo tiempo.

La formación de Boca para enfrentar a Vasco da Gama

El Xeneize saldrá al campo de juego con los siguientes futbolistas:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

La presencia de Rodrigo Battaglia en el mediocampo será una de las apuestas del entrenador para reemplazar a Paredes. El futbolista viene de regresar a la actividad después de una prolongada recuperación por una intervención quirúrgica en el tendón de Aquiles.

En defensa, Facundo Herrera recuperará su lugar en la zaga central, luego de haber descansado durante el compromiso del viernes pasado frente a Talleres por el torneo local.

Por su parte, Sebastián Villa será titular y ocupará el lugar de Ángel Romero. El colombiano se impuso en la consideración del cuerpo técnico sobre Alan Velasco y acompañará a Miguel Merentiel y Leonel Flores en el ataque.

La disponibilidad de Leandro Paredes representó una noticia importante para Boca en la previa del encuentro. El volante logró superar las exigencias físicas luego de un tratamiento de recuperación por el desgarro que había sufrido.

No obstante, Arruabarrena reconoció que los plazos de recuperación fueron más cortos de lo previsto y que su presencia desde el inicio implicaba un riesgo.

“Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos”, había expresado el entrenador al referirse a la situación del capitán.

Finalmente, la decisión fue mantenerlo como alternativa entre los suplentes, con la posibilidad de utilizarlo durante el desarrollo del encuentro si las circunstancias lo requieren.