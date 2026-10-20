Revelaron estremecedores detalles sobre el caso de la niña de 10 años embarazada en Colonia Dora

Familiares y una docente de la pequeña brindaron sus testimonios a Noticiero 7 y aportaron nuevos datos sobre su entorno familiar. La menor cursa un embarazo de seis meses y su padrastro permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.

Hoy 21:03

El caso de una niña de 10 años que cursa un embarazo de seis meses continúa generando conmoción en Santiago del Estero. En las últimas horas, Neri Casazola, periodista de Noticiero 7, llegó hasta Colonia Dora y dialogó con familiares de la pequeña y una de sus docentes, quienes brindaron nuevos detalles sobre el entorno en el que vivía la menor y las circunstancias que rodean la investigación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los testimonios más significativos fue el de la abuela de la niña, quien relató que durante su propia infancia había atravesado una experiencia similar y que temía que alguno de sus nietos pudiera sufrir una situación de abuso.

La mujer aseguró que, tiempo atrás, había advertido al hombre que actualmente se encuentra detenido por la causa, identificado por su apellido Vivas, oriundo de Real Sayana, sobre la importancia de proteger a los niños.

“Yo le advertía que cuide a mis nietos porque ellos son sagrados”, manifestó la abuela, visiblemente enojada por lo sucedido.

Según la información recabada durante la cobertura, el sospechoso es el padrastro de la niña y mantenía una relación de convivencia desde hacía poco más de un año con la madre de la menor, identificada como Andrea.

Cómo se descubrió el embarazo de la niña

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, el embarazo fue detectado cuando la madre y su pareja llevaron a la pequeña a un centro de salud de Colonia Dora.

Durante la atención médica, una obstetra advirtió que la niña cursaba un embarazo de aproximadamente seis meses y dio aviso a las autoridades correspondientes.

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención a la Fiscalía, desde donde se ordenaron medidas para avanzar con la investigación, entre ellas la detención del padrastro y el traslado de la menor para recibir atención médica especializada.

Según manifestaron familiares a Noticiero 7, la niña se encontraría internada en el Centro Integral de Salud (CIS) Banda, aunque no pudieron precisar detalles sobre su estado de salud ni las características de la asistencia que recibe.

El testimonio de su maestra: una niña tranquila y tímida

Durante la recorrida por Colonia Dora, Neri Casazola también dialogó con una docente de la pequeña, quien expresó su sorpresa al conocer la situación.

La maestra describió a su alumna como una niña tranquila y tímida, que compartía juegos y actividades con sus compañeros, sin aportar otros detalles sobre su comportamiento escolar.

El testimonio permitió conocer parte de la vida cotidiana de la menor, mientras la comunidad intenta asimilar la gravedad del caso.

El periodista también recogió declaraciones de un tío de la niña, en el marco de una cobertura que buscó reconstruir el contexto familiar en el que se habría producido el presunto abuso.

Investigan el entorno familiar: en la vivienda también hay otros tres niños

Otro de los datos aportados por la abuela es que en el entorno familiar de la menor también viven otros tres niños, de 8, 6 y 4 años.

De acuerdo con su relato, la madre de la pequeña había comenzado su convivencia con Vivas hacía poco más de un año.

La presencia de otros menores en el mismo ámbito familiar constituye un dato relevante para la investigación y plantea la necesidad de garantizar su protección y acompañamiento.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si existen nuevas medidas judiciales vinculadas con los demás niños.

La Justicia busca esclarecer las circunstancias del presunto abuso

El caso permanece bajo investigación judicial, mientras se intenta determinar cómo se produjo el abuso sexual que habría sufrido la pequeña y establecer las responsabilidades correspondientes.

Vivas continúa señalado como sospechoso en la causa, aunque su eventual responsabilidad penal deberá establecerse mediante las pruebas reunidas y las actuaciones de la Justicia.

La situación también vuelve a poner en discusión la importancia de detectar tempranamente posibles situaciones de abuso sexual infantil, fortalecer los mecanismos de protección y garantizar que los niños puedan desarrollarse en entornos seguros.

Mientras avanza la investigación, la prioridad es resguardar la integridad física y emocional de la niña, así como preservar su identidad y evitar cualquier exposición que pueda perjudicarla.

El caso ha generado una profunda preocupación en Colonia Dora y localidades cercanas, donde familiares y vecinos esperan que la Justicia esclarezca lo sucedido.