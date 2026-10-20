Cinco allanamientos en La Banda: detuvieron a dos acusados de tentativa de homicidio

Los sospechosos, de 37 y 38 años, fueron detenidos durante un operativo en los barrios San Javier y Sarmiento. También secuestraron dos motocicletas y cuatro caños galvanizados.

Hoy 21:26

Dos hombres de fueron detenidos en la ciudad de La Banda, acusados de estar involucrados en una causa por homicidio en grado de tentativa. Las detenciones se concretaron durante una serie de allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad.

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El procedimiento se desarrolló durante las primeras horas de este lunes e incluyó cinco allanamientos en los barrios San Javier y Sarmiento. Las medidas comenzaron alrededor de las 6.30 y tenían como objetivo localizar a los sospechosos y avanzar con la investigación judicial.

Durante los registros domiciliarios, también se secuestraron una motocicleta Yamaha FZ, una Motomel S2 de 150 cc y cuatro caños galvanizados que, según el informe, fueron descriptos como elementos de fabricación casera. Todos los elementos quedaron incorporados a las actuaciones para su correspondiente análisis.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 15, con la participación del Grupo Especial USAR-26, el Cuerpo Guardia de Infantería, la División Interceptora y personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 4. Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de la Fiscalía y del Juzgado de Control y Garantías correspondientes. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados.