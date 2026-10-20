Las cámaras lo delataron: detuvieron a un joven de 21 años por un robo en el barrio Parque del Río I

El sospechoso fue identificado a partir de las imágenes de seguridad de una vivienda vecina y detenido durante un allanamiento en el barrio Independencia. Está acusado de sustraer prendas de vestir, una reposera y caños de agua de una casa de la zona sur de Capital.

Hoy 21:33

Un joven de 21 años fue detenido durante un allanamiento en su domicilio del barrio Independencia, acusado de cometer un robo en una vivienda del barrio Parque del Río I, en la zona sur de la ciudad Capital. La investigación avanzó a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad de una propiedad vecina, que registraron al sospechoso mientras escapaba con los elementos sustraídos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La causa se inició el pasado 16 de octubre, cuando una mujer de 42 años denunció que le habían robado varias prendas de vestir que tenía en el tendedero de su casa, además de una reposera y varios caños de agua.

A partir de la denuncia, los investigadores se entrevistaron con una vecina y revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de su propiedad. En los registros observaron cómo un hombre ingresaba al inmueble de la damnificada y luego se retiraba con los bienes sustraídos. El hecho habría ocurrido alrededor de las 2 de la madrugada y el sospechoso vestía una campera azul.

Con las imágenes y los testimonios reunidos, las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía interviniente, que ordenó el allanamiento para localizar al acusado. La medida judicial se concretó durante la mañana de este martes en una vivienda del barrio Independencia, donde los efectivos detuvieron al joven.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría La Costa, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 16 Los Flores. El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, bajo la carátula de supuesto delito de hurto.