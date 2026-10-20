Sorprendieron a un joven intentando robar en una vivienda y descubrieron que estaría vinculado a otros hechos delictivos

El sospechoso, de 28 años, fue encontrado dentro del garaje de una casa en Estación Simbolar. Tras su detención, la Policía logró recuperar elementos que habría vendido por $30.000 luego de sustraerlos en otro domicilio.

Hoy 21:29

Un joven de 28 años fue aprehendido en Estación Simbolar, luego de ser sorprendido en el interior del garaje de una vivienda donde presuntamente intentaba cometer un robo. A partir de su identificación, efectivos policiales avanzaron con una investigación que permitió vincularlo con otros hechos delictivos denunciados durante las últimas semanas y recuperar diversos elementos sustraídos.

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El procedimiento se inició durante las primeras horas del lunes, cuando una joven de 21 años y su abuela advirtieron ruidos extraños provenientes del garaje de su domicilio y solicitaron la intervención de la Policía.

Al llegar al inmueble, efectivos de la Subcomisaría de Estación Simbolar observaron que una ventana se encontraba abierta y, al ingresar, sorprendieron a un hombre de 28 años que habría entrado con intenciones de robo.

En el lugar, los uniformados encontraron un rollo de membrana apoyado contra una pared, que aparentemente había sido preparado para ser sustraído.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial para establecer su identidad y verificar sus antecedentes, mientras las propietarias de la vivienda formalizaban la denuncia correspondiente.

Lo vincularon con otro robo y recuperaron elementos vendidos por $30.000

Mientras avanzaban las actuaciones, los investigadores comenzaron a cruzar información sobre el detenido con denuncias registradas en las últimas semanas.

Entre ellas se encontraba la presentación realizada por un vecino de 57 años, quien había denunciado el robo de un anafe blanco de dos hornallas, una garrafa y mangueras de gas.

A partir de las averiguaciones, los efectivos lograron establecer que los elementos denunciados se encontrarían en otra vivienda de la localidad.

Los policías se dirigieron hasta ese inmueble, donde sus ocupantes entregaron voluntariamente los objetos y manifestaron que los habían comprado al sospechoso semanas atrás por $30.000.

De esta manera, los investigadores consiguieron recuperar los bienes y sumar nuevos elementos a la causa que involucra al joven aprehendido.

Continúa detenido a disposición de la Justicia

Tras el hallazgo, la Fiscalía interviniente ordenó el secuestro preventivo del anafe, la garrafa y las mangueras de gas, con el objetivo de avanzar con las actuaciones correspondientes y posteriormente restituirlos a sus legítimos propietarios.

Por su parte, el joven de 28 años permanece alojado en sede policial a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos denunciados y determinar su presunta participación.

Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos de la Subcomisaría de Estación Simbolar, quienes lograron relacionar el procedimiento inicial con una denuncia anterior y recuperar los elementos sustraídos.