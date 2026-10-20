Alta Noche "Halloween" llega a Plaza Libertad con música, disfraces y un homenaje a Michael Jackson

La propuesta se realizará el viernes 30 de octubre, desde las 21, con actividades para toda la familia, premios al mejor disfraz, academias de baile, música en vivo y una cobertura especial de Diario Panorama.

Hoy 21:48

La Plaza Libertad será escenario de una nueva edición de Alta Noche "Halloween", una propuesta que combinará música, baile, entretenimiento y actividades para disfrutar en familia. El encuentro se realizará el próximo viernes 30 de octubre, a partir de las 21, con una programación especial para grandes y chicos.

La iniciativa contará con la participación de Radio Panorama, Alta Noche, Matthias Jackson y Zepolween, además de una cobertura especial de Diario Panorama, que acompañará esta celebración temática en el centro de la ciudad.

Truco o trato, disfraces y premios

Uno de los momentos destacados estará destinado a los más pequeños, con la actividad “Truco o trato”, para la que deberán asistir disfrazados y sumarse a la propuesta de Halloween.

Además, habrá premios al mejor disfraz, una invitación para que el público despliegue su creatividad y se sume a la temática de la noche.

La programación también incluirá la participación de academias de baile, música en vivo y un DJ, con diferentes propuestas para mantener el ambiente festivo durante toda la jornada.

Un homenaje especial a Michael Jackson

La música y la danza tendrán un lugar central en esta edición, con la proyección de los emblemáticos videoclips “Ghosts” y “Thriller”, dos producciones reconocidas de Michael Jackson.

El cierre estará dedicado al Rey del Pop con una presentación especial de “Thriller”, uno de sus temas más emblemáticos, que promete convertirse en uno de los momentos destacados de la noche.