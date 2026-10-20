Descubrieron a un encargado de una estancia que habría intentado vender siete terneros sin autorización de la propietaria

La dueña del campo descubrió los animales preparados para su presunta comercialización clandestina y denunció al empleado, de 59 años, quien terminó detenido.

Hoy 21:27

Un hombre de 59 años fue detenido acusado de intentar comercializar ilegalmente siete terneros de raza Brangus pertenecientes a una estancia ubicada a unos ocho kilómetros de la localidad de El Bobadal, en el departamento Jiménez. La maniobra fue descubierta por la propietaria del establecimiento, quien había comenzado a sospechar de movimientos irregulares con su ganado.

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La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer de 46 años, domiciliada en Yerba Buena, provincia de Tucumán, quien aseguró ser propietaria de un establecimiento ganadero situado sobre la Ruta Provincial N° 3.

Según manifestó ante las autoridades, desde hacía un tiempo sospechaba que el encargado de la estancia estaría vendiendo animales de su propiedad de manera clandestina y sin su consentimiento.

Encontró siete terneros atados y preparados para su presunta venta

Con la intención de comprobar sus sospechas, la mujer se trasladó hasta el campo acompañada por su hermano y personal de seguridad privada.

Al recorrer las instalaciones, descubrió siete terneros de raza Brangus, de aproximadamente 110 kilogramos cada uno, que se encontraban agrupados en los corrales y atados al cerco con cadenas y piolas.

De acuerdo con la denuncia, los animales habrían sido preparados para su comercialización sin autorización de la propietaria.

Ante esta situación, la mujer solicitó de inmediato la presencia de efectivos policiales para que constataran lo ocurrido.

El encargado negó conocer la maniobra y terminó detenido

Cuando los uniformados llegaron al establecimiento, identificaron al encargado del predio, un hombre de 59 años domiciliado en El Bobadal, quien fue consultado sobre la presencia de los animales en esas condiciones.

Según el informe policial, el empleado habría respondido con evasivas e intentado desvincularse de las acusaciones, asegurando que desconocía cualquier maniobra ilícita relacionada con el ganado.

Sin embargo, durante la inspección ocular realizada en el sector de los corrales, los efectivos constataron la situación denunciada por la propietaria y dieron intervención a la Fiscalía de turno de Las Termas de Río Hondo.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Justicia ordenó la inmediata aprehensión del sospechoso por el presunto delito de abigeato, figura penal vinculada con la sustracción ilegal de ganado.

Secuestraron una escopeta, cartuchos y tres teléfonos celulares

Como parte de las medidas dispuestas por la Fiscalía, los investigadores realizaron un registro de las instalaciones del establecimiento rural, con autorización de la propietaria, para reunir elementos que pudieran resultar relevantes para la causa.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una escopeta calibre 16, siete cartuchos y tres teléfonos celulares, que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Asimismo, se ordenó la confección de las actas de constatación y demás actuaciones relacionadas con el operativo.

Finalmente, el encargado fue trasladado y alojado en la Comisaría Comunitaria N° 53, donde permanece a disposición de la Justicia.

La investigación continuará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar las circunstancias de la presunta maniobra y establecer las responsabilidades penales del acusado.