Show de goles en París: PSG venció al Barcelona en un partidazo y volvió a festejar en la Champions League

El elenco francés volvió a mostrar contundencia y se impuso por 4-2 sobre el conjunto catalán en el marco de la tercera fecha del certamen europeo.

Hoy 18:26

Paris Saint-Germain derrotó 4-2 a Barcelona este martes en el Parque de los Príncipes, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27, en un encuentro cargado de emociones, grandes goles y cambios en el marcador.

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El conjunto dirigido por Luis Enrique consiguió su tercera victoria consecutiva en el torneo, mantuvo el puntaje ideal y ratificó su condición de candidato a conquistar nuevamente el título europeo.

Del otro lado, Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada, después de un inicio arrollador tanto en la Champions League como en LaLiga de España.

Los goles del conjunto francés fueron convertidos por Désiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz, mientras que Xavi Espart y Lamine Yamal anotaron para los catalanes.

Désiré Doué abrió el marcador con un golazo en París

El partido comenzó con un ritmo intenso y situaciones de peligro para ambos equipos, que salieron al campo de juego con la intención de imponer sus condiciones.

Durante la primera mitad, tanto PSG como Barcelona generaron aproximaciones, aunque fue el conjunto local el que consiguió romper la igualdad.

A los 37 minutos del primer tiempo, Désiré Doué apareció con una gran definición desde afuera del área para establecer el 1-0.

El gol permitió que el equipo de Luis Enrique se marchara al descanso en ventaja después de una primera etapa muy disputada.

Sin embargo, lo mejor del encuentro todavía estaba por llegar.

Barcelona reaccionó, pero PSG volvió a golpear

El complemento comenzó con un Barcelona decidido a buscar la igualdad.

A los 10 minutos del segundo tiempo, Xavi Espart consiguió marcar el 1-1 y devolvió la paridad al encuentro.

La reacción del conjunto catalán obligó al PSG a recuperar el protagonismo ofensivo, algo que consiguió a los 27 minutos, cuando Lucas Hernández conectó un cabezazo para establecer el 2-1 a favor de los parisinos.

Lejos de darse por vencido, Barcelona volvió a responder gracias a una de sus principales figuras.

Lamine Yamal apareció con un golazo para marcar el 2-2, manteniendo abiertas las posibilidades de ambos equipos en un partido que ya se había convertido en uno de los grandes espectáculos de la jornada.

Vitinha y Fabián Ruiz sentenciaron la victoria del PSG

Cuando Barcelona parecía haber recuperado el impulso después de alcanzar su segunda igualdad, Paris Saint-Germain reaccionó nuevamente.

El conjunto francés consiguió recuperar la ventaja gracias a Vitinha, quien convirtió el 3-2 y volvió a inclinar el marcador a favor de los locales.

Posteriormente, Fabián Ruiz apareció para establecer el 4-2 definitivo, desatando el festejo de los hinchas parisinos en el Parque de los Príncipes.

De esta manera, PSG terminó imponiéndose en un partido de seis goles, en el que supo responder a las dos reacciones del Barcelona y aprovechar sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

PSG sigue perfecto y Barcelona perdió su primer partido de la temporada

La victoria tiene un valor importante para el equipo dirigido por Luis Enrique, que alcanzó los nueve puntos en tres presentaciones y continúa invicto en la fase de liga de la Champions League.

El conjunto parisino, campeón de las últimas dos ediciones del certamen, busca prolongar su dominio en Europa y alcanzar una nueva consagración continental.

Por su parte, Barcelona dejó atrás su condición de invicto en la temporada 2026/27, después de haber ganado sus primeros compromisos en la Champions League y mantenerse con puntaje ideal en el campeonato español.

La derrota representó el primer tropiezo del equipo dirigido por Hansi Flick, que deberá recuperarse en los próximos encuentros para continuar entre los principales protagonistas de la competencia.

Con una actuación ofensiva contundente y cuatro goles frente a uno de sus grandes rivales, PSG celebró una victoria de enorme importancia ante Barcelona y confirmó su gran arranque en la Champions League, mientras que los catalanes sufrieron su primera caída de la temporada.