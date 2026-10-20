Olímpico busca su tercera victoria consecutiva en la Liga Nacional ante San Martín de Corrientes

El Negro de La Banda quiere extender su buen momento este martes, desde las 21, en el Fortín Rojinegro.

Hoy 11:52

Olímpico de La Banda buscará este martes su tercera victoria consecutiva en la Liga Nacional de Básquet 2026/27, cuando visite a San Martín de Corrientes, desde las 21, en el estadio Raúl Argento Ortiz, por una nueva jornada de la máxima competencia del básquet argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto dirigido por Leonardo Costa atraviesa un buen presente después de conseguir dos triunfos consecutivos: primero superó a Boca Juniors en el Vicente Rosales y luego derrotó a Regatas por 83-80 en Corrientes, en una actuación que le permitió sumar su primera victoria como visitante de la temporada.

Ahora, el Negro bandeño intentará cerrar de la mejor manera su paso por tierras correntinas, aunque tendrá por delante un desafío importante: San Martín ganó los últimos siete enfrentamientos como local ante Olímpico, una racha que el equipo santiagueño buscará terminar esta noche.

Olímpico llega en alza después de dos triunfos importantes

El equipo de Leonardo Costa consiguió recuperar confianza y atraviesa uno de sus mejores momentos en este inicio de la Liga Nacional.

Después de vencer a Boca por 93-80 en La Banda, Olímpico ratificó su buen rendimiento con una trabajada victoria frente a Regatas por 83-80, en un encuentro que se definió durante los minutos finales.

Ante el Remero, el conjunto bandeño mostró una destacada efectividad ofensiva, con 21 conversiones en 28 intentos de dobles y 10 triples en 24 lanzamientos.

Austin Wrighten fue el máximo anotador con 18 puntos, mientras que Jeremías Frontera aportó 17 unidades y resultó determinante en el cierre del encuentro, con acciones decisivas que inclinaron el resultado a favor del Negro.

Esa victoria significó un impulso importante para Olímpico, que ahora intentará alcanzar su tercer festejo consecutivo y seguir creciendo en la competencia.

Los números de Olímpico

El conjunto bandeño cuenta con varios jugadores que se destacan en los principales apartados estadísticos de la temporada.

Austin Wrighten se consolidó como la principal referencia ofensiva del equipo, con un promedio de 19,5 puntos por partido.

En la lucha bajo los tableros aparece Andrew Corum, quien registra 13,5 rebotes por encuentro y se ubica como el máximo rebotero de toda la Liga Nacional.

Por su parte, Lucas Pérez cumple un papel fundamental en la conducción del equipo. Con un promedio de 7 asistencias por partido, el base no solo lidera ese rubro en Olímpico, sino también en la competencia.

Estas actuaciones individuales, sumadas al crecimiento colectivo del equipo, representan argumentos importantes para que el Negro busque prolongar su buen momento en Corrientes.

San Martín todavía no ganó y necesita reaccionar

El presente de San Martín de Corrientes es muy diferente al del conjunto santiagueño.

El Rojinegro acumula tres derrotas en sus primeras tres presentaciones de la temporada y buscará conseguir su primer triunfo ante su público.

En su debut, cayó 81-73 frente a Instituto de Córdoba. Posteriormente, perdió un ajustado encuentro por 126-123 ante Racing de Chivilcoy y, en su última presentación, fue superado por Argentino de Junín por 82-79.

En cuanto a sus principales figuras, Diego Colomb es el máximo anotador del equipo, con 15 puntos de promedio.

Daniel Moreira lidera el apartado de rebotes, con 9,7 por encuentro, mientras que Sebastián Lugo y Diego García se destacan en la distribución del juego.

San Martín intentará aprovechar su localía para cortar la racha negativa y comenzar a sumar victorias en la Liga Nacional.

Olímpico buscará romper una larga racha negativa en Corrientes

Más allá del buen presente del Negro, los antecedentes recientes favorecen al conjunto correntino.

De los últimos diez enfrentamientos entre ambos equipos, San Martín ganó siete, mientras que Olímpico consiguió imponerse en tres oportunidades.

Además, el Rojinegro acumula siete victorias consecutivas como local frente al equipo de La Banda.

Para encontrar el último triunfo de Olímpico en el Fortín Rojinegro hay que remontarse al 28 de enero de 2019, cuando se impuso por 72-63.

En aquella oportunidad, Machuca fue uno de los máximos anotadores con 16 puntos, mientras que Emiliano Basabe aportó 13 tantos y 10 rebotes.

El historial general también favorece a San Martín. Se enfrentaron en 47 oportunidades, con 28 victorias para los correntinos y 19 para el Negro bandeño.

De esta manera, Olímpico tendrá un doble desafío: conseguir su tercer triunfo consecutivo y volver a ganar en una cancha donde no festeja desde hace más de siete años.

San Martín vs. Olímpico: hora, TV y árbitros

Partido: San Martín de Corrientes vs. Olímpico de La Banda.

San Martín de Corrientes vs. Olímpico de La Banda. Competencia: Liga Nacional de Básquet 2026/27.

Liga Nacional de Básquet 2026/27. Fecha: Martes 20 de octubre.

Martes 20 de octubre. Hora: 21.00.

21.00. Estadio: Raúl Argento Ortiz, Corrientes.

Raúl Argento Ortiz, Corrientes. TV: Básquet Pass (BASKET.TV).

Básquet Pass (BASKET.TV). Árbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Sebastián Vasallo.

Alejandro Chiti, Roberto Smith y Sebastián Vasallo. Historial: 47 partidos, con 28 triunfos de San Martín y 19 de Olímpico.

Con dos victorias consecutivas y jugadores que se destacan entre los líderes estadísticos del torneo, Olímpico llega con confianza a su segundo compromiso en Corrientes.

El equipo de Leonardo Costa buscará aprovechar su buen momento para superar a un rival necesitado de triunfos, romper una extensa racha negativa en el Fortín Rojinegro y alcanzar su tercera victoria al hilo en la Liga Nacional.