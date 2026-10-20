Aumentan las víctimas fatales por accidentes viales en Salta

El número de víctimas fatales por accidentes viales en Salta asciende a 104 en 2026, tras dos nuevos siniestros registrados este domingo.

Hoy 16:14

Este domingo, dos nuevos accidentes viales en Salta han incrementado la trágica cifra de 104 víctimas fatales en lo que va del año 2026. Los incidentes, ocurridos con poco más de una hora de diferencia, reflejan una preocupante tendencia en la seguridad vial de la provincia.

El primer siniestro tuvo lugar minutos después de las 9 de la mañana en la Ruta Provincial 33, específicamente a la altura del kilómetro 1, en la localidad de El Carril. Un automóvil y una camioneta colisionaron, resultando en la muerte de un hombre de 60 años que, tras sufrir graves heridas, fue trasladado al hospital local, donde lamentablemente falleció.

Más tarde, alrededor de las 10:40, se produjo otro accidente fatal en la avenida Juan Domingo Perón, al 3200, en Salta Capital. En este caso, un motociclista de 70 años tuvo un choque con una camioneta. A pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico del Hospital San Bernardo, el motociclista no pudo sobrevivir.

Ambos eventos viales han sido objeto de investigación por parte del Grupo Técnico de Criminalística, que se encargó de realizar los relevamientos necesarios para esclarecer las causas de los accidentes. Asimismo, el equipo de Seguridad Vial trabajó en el ordenamiento de la circulación para evitar más incidentes en las vías afectadas.

Las investigaciones de estos siniestros fatales están bajo la supervisión de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas, que se encargará de determinar las responsabilidades y circunstancias que rodean estos trágicos eventos. Este nuevo aumento en las cifras de muertes por accidentes viales pone en evidencia la urgente necesidad de implementar medidas de seguridad más efectivas en las carreteras de Salta.

La situación actual subraya la importancia de la conciencia vial y la responsabilidad de todos los actores involucrados en el tránsito. Las autoridades locales han hecho un llamado a la población para que adopten prácticas de conducción más seguras y responsables.

Con estos recientes sucesos, Salta no solo alcanza un número alarmante de víctimas fatales, sino que también reitera la necesidad de una revisión profunda de las políticas de seguridad vial en la provincia, con el fin de salvaguardar la vida de sus ciudadanos.