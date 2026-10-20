Mariano Páez se abstuvo de declarar por el presunto robo de $1,5 millones en Lo Bruno y continuará detenido

El fiscal Emanuel Sabater confirmó a Diario Panorama que tanto Páez como la mujer involucrada en la causa decidieron no prestar declaración durante la audiencia de indagatoria realizada este martes.

Hoy 16:53

Mariano Páez, detenido en el marco de una investigación por el presunto robo de $1,5 millones en una sucursal de Lo Bruno, se abstuvo de declarar este martes 20 de octubre durante la audiencia de indagatoria realizada en Las Termas de Río Hondo. La misma decisión tomó la mujer que también se encuentra detenida por el hecho.

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La información fue confirmada por el fiscal Emanuel Sabater, quien en diálogo con Diario Panorama, brindó detalles sobre el desarrollo de la audiencia y la situación procesal de los dos involucrados.

Según precisó el representante del Ministerio Público Fiscal, ambos imputados hicieron uso de su derecho a abstenerse de declarar y continuarán detenidos mientras avanza la investigación judicial.

En ese sentido, se informó que Páez permanecerá alojado en la Alcaidía de Las Termas de Río Hondo, mientras que la mujer continuará privada de su libertad en la Alcaidía de Zona Sur.

De acuerdo con lo informado por el fiscal Sabater, la defensa de los detenidos está a cargo de los abogados Sebastián Robles y Zuain, quienes participaron de la audiencia de indagatoria.

Durante el procedimiento judicial, los letrados no realizaron planteos, por lo que ambos detenidos continuarán en sus respectivos lugares de alojamiento.

La causa se inició a partir de una denuncia por la presunta sustracción de $1.500.000 de una sucursal de la firma Lo Bruno, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

En el marco de la investigación, Mariano Páez, padre de la joven que estuvo detenida en Brasil, fue detenido junto a una mujer que también quedó vinculada al episodio.

El caso adquirió repercusión luego de que trascendieran imágenes de cámaras de seguridad del establecimiento, que habrían registrado la maniobra investigada por la Justicia.

Con la audiencia de este martes, la causa avanzó a una nueva instancia procesal. Ambos sospechosos continúan detenidos, mientras el Ministerio Público Fiscal prosigue con las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del presunto hecho delictivo y determinar las responsabilidades correspondientes.