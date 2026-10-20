Quién es el joven prófugo acusado de matar a su padre tras una violenta discusión por una moto

Se trata de Braian Daniel Trejo, de 22 años, quien es intensamente buscado por la Policía tras la muerte de su padre, Julio Etergidio Trejo.

Hoy 18:02

La Policía de Santiago del Estero continúa con un intenso operativo para localizar a Braian Daniel Trejo, de 22 años, acusado de estar involucrado en la muerte de su padre, Julio Etergidio Trejo (60), quien falleció este martes tras permanecer internado durante ocho días como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante una discusión familiar en el barrio General Paz de la ciudad Capital.

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El joven permanece prófugo y cuenta con pedido de captura, mientras los investigadores intentan establecer su paradero para avanzar con las actuaciones judiciales en el marco de una causa que fue caratulada preventivamente como homicidio.

La víctima, quien se desempeñaba como empleado municipal, murió alrededor de las 11.25 de este martes en el Hospital Regional Ramón Carrillo, donde permanecía internada en estado crítico desde el pasado 12 de octubre.

El desesperado pedido de justicia de la familia

Tras conocerse el fallecimiento, familiares y allegados de Julio Trejo recurrieron a las redes sociales para expresar su dolor y reclamar que el joven señalado como sospechoso sea localizado por las autoridades.

Una de las publicaciones que generó mayor repercusión fue realizada por Milagros Trejo, hija de la víctima y hermana del joven buscado, quien compartió un contundente mensaje en el que manifestó su indignación por lo sucedido.

“Por favor, necesitamos encontrar a esta basura humana, que pague lo que le hizo a mi padre”, expresó la joven en sus redes sociales.

En el mismo descargo, cuestionó duramente a quienes podrían estar ayudando a su hermano a permanecer oculto y exigió que responda ante la Justicia.

El mensaje refleja el profundo dolor que atraviesa la familia, que además comenzó a difundir imágenes del sospechoso con la intención de colaborar en su localización.

Una discusión por una motocicleta que terminó en tragedia

El hecho que desencadenó la investigación ocurrió el lunes 12 de octubre, alrededor de las 21.30, en una vivienda ubicada en la intersección de Primer Pasaje y Lomas, en el barrio General Paz.

De acuerdo con el testimonio de la pareja de la víctima, una mujer de 47 años, el conflicto se habría iniciado cuando Julio Trejo se negó a permitir que su hijo retirara una motocicleta del domicilio.

La discusión habría subido de tono hasta derivar en un forcejeo entre ambos. En esas circunstancias, el hombre de 60 años cayó al suelo y golpeó violentamente su cabeza contra una pila de ladrillos que se encontraba en el lugar. Fue en ese momento en donde Braian habría aprovechado el momento para golpearlo con un adoquín en la cabeza.

Producto del impacto, sufrió un severo traumatismo de cráneo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Independencia, donde los médicos constataron que presentaba un hundimiento de cráneo.

Ante la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital Regional Ramón Carrillo, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta que este martes se confirmó su fallecimiento.

La Justicia investiga un presunto homicidio

A partir de la muerte de Julio Trejo, la causa pasó a investigarse preventivamente bajo la figura de homicidio, mientras se busca determinar con precisión cómo ocurrió el episodio y cuál fue la participación del joven señalado.

En las actuaciones intervienen efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 5 y de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 11, dependientes del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 1.

Por estas horas, la principal prioridad de los investigadores es dar con el paradero de Braian Daniel Trejo, quien continúa siendo buscado por las autoridades.

Mientras tanto, familiares de la víctima mantienen su reclamo de justicia y esperan que el joven pueda ser localizado para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de su padre