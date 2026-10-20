Cristiano Ronaldo tuvo una noche para el olvido: erró un gol increíble y falló un penal en la victoria de Al Nassr

El delantero portugués desperdició dos oportunidades clarísimas frente a Neom Sports Club por la liga de Arabia Saudita.

Hoy 18:37

Cristiano Ronaldo protagonizó una actuación inesperada en la victoria de Al Nassr por 1-0 frente a Neom Sports Club, por una nueva jornada de la liga de Arabia Saudita. El histórico delantero portugués, reconocido por su extraordinaria capacidad goleadora, desperdició un gol prácticamente hecho y falló un penal durante el primer tiempo, en una noche que terminó con triunfo para su equipo, pero sin festejos personales.

A sus 41 años, el atacante continúa persiguiendo el objetivo de alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional. Sin embargo, este martes dejó escapar dos oportunidades inmejorables para aumentar su cuenta, que actualmente registra 981 conquistas.

Finalmente, su compatriota João Félix apareció para convertir el único tanto del encuentro y asegurar una victoria que le permitió a Al Nassr mantenerse entre los tres primeros puestos del campeonato saudí.

El increíble gol que erró Cristiano Ronaldo debajo del arco

La primera ocasión desperdiciada por el portugués llegó a los 47 minutos del primer tiempo, cuando el marcador todavía estaba igualado sin goles.

La jugada comenzó con un centro elevado desde el sector izquierdo que Sadio Mané consiguió bajar de cabeza, lanzándose en palomita, para dejarle la pelota servida a Cristiano Ronaldo.

El delantero apareció completamente solo frente al arco, en una posición ideal para empujarla a la red.

Sin embargo, CR7 impactó mal la pelota con su pie izquierdo y terminó enviándola por encima del travesaño, cuando parecía mucho más sencillo convertir que fallar.

La acción generó sorpresa por tratarse de uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol, acostumbrado a resolver este tipo de situaciones con enorme precisión.

Cristiano también falló un penal y desperdició otra oportunidad

El gol errado no fue el único momento desafortunado del delantero durante la primera mitad.

Poco después, Al Nassr tuvo la posibilidad de abrir el marcador desde el punto penal, y Cristiano Ronaldo fue el encargado de ejecutar la definición.

El portugués buscó un remate potente y cruzado, pero la pelota salió muy desviada, lejos del poste izquierdo defendido por Marcin Bułka.

De esta manera, el arquero de Neom Sports Club ni siquiera necesitó intervenir para evitar el gol.

En cuestión de minutos, Ronaldo había desperdiciado dos situaciones muy claras, prolongando una jornada de frustración personal.

João Félix apareció para rescatar a Al Nassr

A pesar de los errores de su máxima figura, Al Nassr consiguió quedarse con los tres puntos gracias a la aparición de otro futbolista portugués.

João Félix convirtió el 1-0 definitivo frente a Neom Sports Club y le permitió al equipo asegurar una victoria importante para mantenerse en los puestos de vanguardia de la liga saudí.

El resultado dejó sensaciones encontradas para Cristiano Ronaldo, quien celebró el triunfo colectivo, pero terminó el encuentro con bronca por las oportunidades desperdiciadas.

Con 981 goles oficiales en su carrera, el delantero continúa a solamente 19 conquistas de alcanzar la histórica cifra de los 1.000 tantos, una marca que persigue en la recta final de su trayectoria.

Cristiano Ronaldo atraviesa días agitados tras la polémica con Portugal

La actuación frente a Neom Sports Club llegó en medio de una semana complicada para el capitán de la selección portuguesa.

Días atrás, Cristiano Ronaldo quedó involucrado en una controversia con el entrenador Jorge Jesus, después de abandonar sin autorización la concentración de Portugal.

El conflicto se habría originado por su malestar al no ingresar durante el partido frente a Noruega, pese a haber realizado ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora.

Como consecuencia, el delantero recibió una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por parte del organismo disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Pese a la sanción, los plazos establecidos permitirían que Ronaldo vuelva a estar disponible para los próximos compromisos internacionales de noviembre.

En medio de las especulaciones sobre su futuro y de una etapa marcada por diferentes controversias, Cristiano Ronaldo continúa enfocado en competir y ampliar su impresionante registro goleador.

Sin embargo, frente a Neom Sports Club vivió una de esas noches difíciles de explicar para un goleador de su jerarquía: falló debajo del arco, desperdició un penal y terminó sin convertir, aunque João Félix logró rescatar a Al Nassr con el tanto de la victoria.