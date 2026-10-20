“La gente vive mucho peor”: Kicillof cruzó a Milei por sus dichos sobre quienes no llegan a fin de mes

El gobernador bonaerense cuestionó al Presidente por burlarse de quienes no llegan a fin de mes y advirtió sobre la caída del consumo y el endeudamiento de las familias. Una encuesta reveló que el 65,3% de los consultados agota sus ingresos, como máximo, el día 20 de cada mes.

Hoy 18:48

Axel Kicillof, cruzó al presidente Javier Milei por sus dichos sobre las dificultades económicas de los argentinos para llegar a fin de mes. El mandatario bonaerense cuestionó el tono de las declaraciones presidenciales y sostuvo que millones de familias atraviesan una situación económica cada vez más compleja.

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“Tuve la oportunidad de escuchar al Presidente burlarse de los que dicen que no llegan a fin de mes, con un cinismo desconocido hasta ahora, pero además creyéndose gracioso o inteligente. La verdad es que es muy triste”, expresó Kicillof durante una actividad oficial en Ezeiza.

En ese contexto, el gobernador describió las estrategias que, según afirmó, utilizan los hogares para afrontar los gastos cotidianos y estirar sus ingresos hasta el próximo cobro.

“Yo le voy a decir al Presidente cómo se llega a fin de mes: viviendo peor, mucho peor, mucho peor”, remarcó. También sostuvo que las familias postergan compras, limitan sus consumos y reducen sus salidas porque el dinero no les alcanza para mantener sus hábitos habituales.

Además, advirtió sobre el endeudamiento como una alternativa cada vez más frecuente para cubrir las necesidades básicas. Según explicó, muchas personas recurren a tarjetas de crédito, billeteras virtuales, financieras e incluso a préstamos de familiares y amigos.

“Se está generando realmente una pelota de deuda que es responsabilidad de esta política económica”, cuestionó el mandatario provincial, quien también acusó a Milei de desconocer la situación que atraviesan los argentinos.

La encuesta que desató el cruce entre Kicillof y Milei

La polémica se originó después de que el Presidente cuestionara los resultados de un relevamiento de Zentrix Consultora, según el cual el 65,3% de los encuestados agota sus ingresos, como máximo, al llegar al día 20 de cada mes.

Durante su participación en la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, realizada en Neuquén, Milei calificó de “pelotudez” la afirmación de que una parte importante de la población no logra llegar a fin de mes con sus ingresos. Además, planteó cómo hacen quienes se quedan sin dinero alrededor del día 20 para afrontar los diez días restantes sin comer ni beber y atribuyó la difusión de esos datos a una supuesta operación política del kirchnerismo y de los medios de comunicación.

El informe de Zentrix, correspondiente a septiembre de 2026, se realizó sobre 1.438 casos válidos entre el 22 y el 30 de ese mes. Entre sus principales resultados, señaló que el 72% de los menores de 40 años y el 83,3% de los encuestados de sectores de bajos ingresos agotan sus recursos, como máximo, al llegar al día 20.

El relevamiento también advirtió sobre el endeudamiento familiar: el 56,2% de los consultados afirmó haber tomado deuda o crédito durante los seis meses anteriores. Entre quienes recurrieron a esa alternativa, el 55,1% destinó el dinero a alimentos y salud, mientras que el 21,3% lo utilizó para pagar tarifas y servicios.

Otro relevamiento puso el foco en los ingresos familiares

Las dificultades económicas también aparecen en la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, correspondiente a octubre. El estudio registró que el 54% de los consultados considera que los ingresos de su hogar no alcanzan para cubrir sus gastos.

El trabajo se realizó entre el 5 y el 13 de octubre, sobre una muestra de 1.000 adultos. Además, identificó a la falta de trabajo, los bajos salarios y la pobreza entre las principales preocupaciones de los encuestados.

En medio de estos indicadores, las declaraciones de Kicillof profundizaron el enfrentamiento con el Gobierno nacional por la interpretación de la situación económica y sus consecuencias sobre los hogares. Mientras Milei cuestionó los resultados del relevamiento de Zentrix, el gobernador bonaerense sostuvo que las dificultades para llegar a fin de mes se manifiestan en la reducción del consumo y en la necesidad de recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos.