Manchester City goleó al AEK Atenas en la Champions League: Enzo Fernández fue clave y Foden brilló con un hat-trick

El equipo inglés se impuso por 5-1 en el Etihad Stadium y se recuperó de la derrota ante el PSG. El mediocampista argentino participó en la jugada del primer gol, mientras que Phil Foden fue la gran figura con tres tantos y una asistencia.

Hoy 18:50

Manchester City volvió a mostrar su mejor versión en la Champions League 2026/27 y consiguió una contundente victoria por 5-1 frente al AEK Atenas, en el Etihad Stadium, por la tercera fecha de la fase de liga. El conjunto inglés, que tuvo a Enzo Fernández como uno de sus protagonistas, dominó el encuentro y se recuperó de la derrota sufrida ante Paris Saint-Germain.

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La gran figura de la noche fue Phil Foden, quien convirtió un hat-trick y aportó una asistencia en una actuación sobresaliente. También se destacó Rayan Cherki, autor de otro de los goles, mientras que el argentino fue determinante en la acción que permitió abrir el marcador.

Lo llamativo fue que el City consiguió semejante goleada sin la presencia de Erling Haaland, su principal referencia ofensiva.

Con este triunfo, el equipo inglés escaló hasta el sexto puesto de la tabla general, dentro de las posiciones que otorgan la clasificación directa a los octavos de final.

Enzo Fernández fue protagonista en el primer gol del Manchester City

Desde los primeros minutos, Manchester City tomó la iniciativa y sometió al AEK Atenas con un juego ofensivo que le permitió generar numerosas situaciones de peligro.

En ese contexto, Enzo Fernández tuvo una participación importante en la apertura del marcador.

El mediocampista argentino ejecutó un tiro libre con gran precisión y su remate terminó impactando en el travesaño. La pelota quedó suelta dentro del área y Elliot Anderson aprovechó el rebote para convertir el 1-0.

La acción fue fundamental para destrabar el encuentro y darle tranquilidad al conjunto inglés, que a partir de ese momento comenzó a imponer una clara superioridad.

A diferencia de otros partidos, Enzo tuvo mayor participación en la elaboración del juego y no apareció tanto en posiciones cercanas al área rival, aunque volvió a demostrar su importancia en el funcionamiento colectivo.

Phil Foden se lució con tres goles y una asistencia

Si bien el Manchester City tuvo varios futbolistas destacados, Phil Foden fue la gran figura del partido.

El mediocampista ofensivo inglés protagonizó una actuación brillante al convertir tres goles y aportar una asistencia, liderando la contundente victoria frente al conjunto griego.

Su rendimiento fue determinante para que el City ampliara rápidamente la ventaja y transformara el encuentro en una verdadera exhibición ofensiva.

Otro de los protagonistas fue Rayan Cherki, quien aportó un gol y mostró su calidad técnica durante buena parte del encuentro.

También sobresalió Rico Lewis, quien se proyectó constantemente al ataque y terminó registrando dos asistencias.

De esta manera, el conjunto inglés demostró que cuenta con numerosas alternativas ofensivas, incluso sin tener a Erling Haaland entre sus jugadores disponibles.

AEK Atenas descontó, pero nunca puso en peligro la victoria

A pesar de la amplia superioridad del Manchester City, AEK Atenas consiguió marcar en el comienzo del segundo tiempo.

El encargado de convertir fue Stavros Pilios, quien aprovechó una desatención defensiva del conjunto local para establecer el descuento.

Sin embargo, el gol no cambió el desarrollo del encuentro.

El equipo inglés mantuvo el control de la pelota, continuó generando oportunidades y terminó imponiéndose por un contundente 5-1, un resultado que incluso pudo haber sido más amplio por la cantidad de ocasiones creadas.

Para el conjunto griego, la derrota representó su segunda caída en tres presentaciones en esta edición de la Champions League.

Manchester City se metió entre los ocho mejores de la Champions

El triunfo tuvo un valor importante para el Manchester City, que necesitaba recuperarse después de la derrota sufrida frente al Paris Saint-Germain.

Con los tres puntos obtenidos ante AEK Atenas, el conjunto inglés ascendió al sexto puesto de la fase de liga, una posición que actualmente le permitiría avanzar directamente a los octavos de final.

Cabe recordar que, bajo el formato actual de la Champions League, los ocho primeros equipos de la tabla general consiguen la clasificación directa, mientras que los ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deben disputar una instancia eliminatoria adicional.

Por su parte, PSG y Liverpool se mantienen como líderes con puntaje ideal, después de ganar sus primeros tres encuentros.

Cuándo vuelve a jugar Manchester City en la Champions League

Después de la goleada frente al AEK Atenas, el próximo compromiso del Manchester City será ante RB Leipzig, por la cuarta fecha de la fase de liga.

El encuentro se disputará el miércoles 4 de noviembre, en Alemania, donde el equipo inglés visitará al conjunto dirigido por el argentino Martín Demichelis.

Será una nueva oportunidad para que Enzo Fernández continúe sumando protagonismo en el mediocampo y para que el City consolide su posición entre los principales candidatos a avanzar a los octavos de final.

Mientras tanto, la goleada por 5-1 ante AEK Atenas dejó una señal clara: Manchester City recuperó su contundencia ofensiva, encontró en Phil Foden a su gran figura y volvió a demostrar su potencial en la Champions League, incluso sin contar con Erling Haaland.