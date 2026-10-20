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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 OCT 2026 | 27º
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Miles de vecinos disfrutaron de una emotiva velada en honor a las madres de Clodomira

En una noche memorable, la comunidad honró a todas las madres de la ciudad y de poblaciones cercanas en la gran fiesta organizada por la municipalidad con artistas en vivo, muestras de baile, feria de emprendedores y muchos regalos.

Hoy 19:14

La celebración se desarrolló en la Plaza San Martín y contó con la presencia del intendente Daniel Ruiz, quien estuvo acompañado por miembros del Departamento Ejecutivo y concejales, además de representantes de instituciones intermedias.

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"Con mucho esfuerzo, dedicación y cariño preparamos este festejo para todas las mamás de Clodomira y de las zonas aledañas, con el deseo de que disfruten de una jornada llena de alegría, amor y momentos especiales", expresó el jefe comunal, quien también agradeció a todo el personal del municipio por su compromiso "para que este hermoso encuentro fuera posible".

Cientos de familias se concentraron en el principal espacio público de la ciudad, donde se montó un escenario donde hicieron un notable despliegue de su repertorio artistas de reconocida trayectoria como Daniel Hoyos y Dany Pecci.

También se llevaron muchos aplausos las integrantes de la Academia de Danzas Las Fashion.

El evento, además de honrar merecidamente a las madres en su día, permitió a los emprendedores de la zona participar de una feria comunitaria donde pudieron ofrecer una amplia variedad de productos, al igual que los comerciantes de este sector.

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