La Legislatura ponderó la política de incentivo económico del Gobierno Provincial al sector privado y a emprendedores

Durante una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de Santiago del Estero expresó su respaldo a las líneas de financiamiento destinadas al sector privado y aprobó la transferencia de un inmueble al Arzobispado para ampliar los espacios del Hogar de Cristo en La Banda.

Hoy 19:46

Durante una nueva sesión ordinaria bajo la conducción del vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados expresó esta tarde su beneplácito por la reciente entrega de créditos impulsada por el Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Elías Miguel Suárez, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), medida que destina más de $4.400 millones al fortalecimiento del sector privado y a emprendedores.

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Desde el cuerpo legislativo valoraron esta iniciativa como un reflejo claro de la presencia activa del Estado provincial en la dinamización de la economía local, destacando que el fomento a la producción, el comercio y los servicios resulta un pilar fundamental para consolidar la generación de empleo genuino y el crecimiento sostenido de Santiago del Estero.

Transfieren terreno al arzobispado para el Hogar de Cristo

En la sesión, los legisladores aprobaron un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se transfiere en donación al Arzobispado y Sede Primada en Argentina un lote de terreno ubicado en la Ciudad de La Banda destinado a la construcción y funcionamiento de nuevos espacios para el Hogar de Cristo.

Maratón Diario El Liberal

En el plano deportivo institucional, se declaró de interés Provincial, Deportivo y Social la 67° Maratón del Diario El Liberal, denominado 115° Aniversario del Banco Santiago del Estero, a desarrollarse el próximo 1 de noviembre.

Gesta deportiva

La Legislatura declaró de Interés la conmemoración del 35° aniversario de la histórica consagración del Seleccionado Santiagueño de Básquetbol de Mayores como Campeón Argentino, gesta alcanzada el 17 de septiembre de 1991 en el Estadio Ciudad, inscribiendo una de las páginas más gloriosas del deporte provincial.

Asuntos institucionales y patrimoniales

Durante el trabajo legislativo, se declaró de interés provincial la reunión del Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas, que se llevará a cabo el 30/10 en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, y las actividades conmemorativas por el 70° Aniversario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), programadas desde el presente mes hasta el 04/12.

Además, se declaró de interés la imposición del nombre Roberto Villavicencio al escenario del Centro Cultural Sixto Palavecino de la ciudad de Fernández.

Educación y Ciencia

Recibieron reconocimiento los aniversarios de la Escuela N° 649 de La Victoria (09/11), la Escuela N° 79 de Selva (24/10) y la Escuela N° 898 de El Simbolar (17/10). En el plano educativo-tecnológico, se distinguió a la Escuela Técnica N° 5 de Frías por su participación en el DESAFÍO ECO YPF 2026 (06/11 al 08/11).

Cultura, literatura y fe

Se destacaron los libros Ensayo de lo posible y Primera Antología Estudiantil Loretana, además de las III Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil (16/11 y 17/11). Recibieron distinción la arquitecta Natalia Martin, la designación de Dr. Amhed Assefh en la AIFL (11/09), las Alumbradas de Villa Ojo de Agua (01/11 y 02/11), el Encuentro de Danza y Malambo en Campo Gallo (07/11) y la presentación del Coro de Señas con Destino San Javier (23/10). En el ámbito religioso, se reconoció la trayectoria de las Hermanas Franciscanas de la Caridad y de la Orden Franciscana.

Deportes y recreación

Se declaró de interés la trayectoria de los deportistas Sofía Anahí Juárez (karate) y Emanuel Peralta (judo). Además, se respaldó el Encuentro Deportivo de Ciencias Económicas (28/10 al 31/10), la prueba ciclística Clásica Huguito Robles (25/10) y el Torneo de Newcom (31/10 y 01/11).