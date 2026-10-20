Nahuel Molina marcó su primer gol en Roma en la contundente goleada por Champions League

El lateral de la Selección argentina convirtió el segundo tanto en la victoria por 4-0 frente a Slovan Bratislava.

Hoy 20:10

Nahuel Molina vivió una noche especial en la Champions League 2026/27. El lateral derecho de la Selección argentina convirtió su primer gol con la camiseta de Roma en la contundente victoria por 4-0 frente a Slovan Bratislava, en el estadio Olímpico, por la tercera fecha de la fase de liga del certamen europeo.

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El futbolista nacido en Embalse, Córdoba, que llegó al conjunto italiano durante el último mercado de pases procedente del Atlético de Madrid, fue protagonista de una de las jugadas más importantes del encuentro al marcar el segundo tanto de la Loba.

Los otros goles del equipo italiano fueron convertidos por Mario Hermano, Niccolò Pisilli y Donyell Malen, en una actuación que le permitió conseguir su primera victoria en la presente edición de la Champions.

Así fue el primer gol de Nahuel Molina con la camiseta de Roma

El conjunto italiano ya se encontraba en ventaja gracias al tanto de Mario Hermano cuando apareció el lateral argentino para ampliar la diferencia.

A los 39 minutos del primer tiempo, Donyell Malen sacó un remate que fue contenido por el arquero Dominik Takáč, aunque el guardameta dejó un rebote largo dentro del área.

Atento a la jugada, Nahuel Molina aprovechó la pelota suelta y definió para establecer el 2-0, desatando el festejo de los hinchas presentes en el estadio Olímpico.

El gol tuvo un significado especial para el campeón del mundo con Argentina, ya que representó su primera conquista desde su llegada a Roma, después de su etapa en el fútbol español.

De esta manera, Molina comenzó a dejar su huella en el conjunto italiano en una noche importante para las aspiraciones del equipo en la competencia internacional.

Roma completó la goleada y tuvo cuatro argentinos en cancha

Después de conseguir una ventaja de dos goles durante el primer tiempo, Roma mantuvo su superioridad en el complemento y terminó transformando el triunfo parcial en una goleada.

Niccolò Pisilli y Donyell Malen fueron los encargados de convertir los dos tantos restantes para sellar el 4-0 definitivo frente al conjunto eslovaco.

El encuentro también contó con una importante presencia de futbolistas argentinos en el equipo local.

Además de Nahuel Molina, Leonardo Balerdi formó parte de la alineación titular, mientras que Santiago Castro y Matías Soulé ingresaron durante el segundo tiempo.

Así, cuatro jugadores argentinos tuvieron participación en una jornada positiva para el conjunto italiano.

Roma consiguió su primera victoria y se ilusiona con avanzar

El triunfo frente a Slovan Bratislava resultó fundamental para Roma, que no había logrado ganar en sus primeras dos presentaciones de la Champions League.

El equipo italiano llegaba con un empate y una derrota, por lo que necesitaba sumar de a tres para mejorar su posición en la tabla general.

Con la victoria por 4-0, la Loba alcanzó las cuatro unidades y se ubicó en el decimotercer puesto de la fase de liga.

El resultado le permitió recuperar terreno en la pelea por avanzar a las instancias eliminatorias del torneo.

En el actual formato de la Champions League, los ocho primeros equipos clasifican directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar una ronda eliminatoria previa.

Con este panorama, Roma volvió a meterse en la pelea por continuar en la competencia.

Mientras tanto, Nahuel Molina se llevó uno de los grandes festejos de la jornada, al convertir su primer gol con la camiseta de la Loba y contribuir a una victoria que renovó las expectativas del conjunto italiano en la Champions League 2026/27.