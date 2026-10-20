Conmoción en Bandera: investigan la muerte de un joven de 27 años tras ingerir veneno para ratas

Miguel Ángel Inojosa falleció en la clínica Sagrado Corazón, donde permanecía internado por una grave intoxicación. La Fiscalía intervino para esclarecer las circunstancias del hecho y una de las hipótesis apunta a un posible conflicto sentimental.

Hoy 19:54

Un joven de 27 años, identificado como Miguel Ángel Inojosa, murió en la ciudad de Bandera, departamento Belgrano, luego de permanecer internado en la clínica Sagrado Corazón por un cuadro severo de intoxicación. Según la información preliminar, habría ingerido veneno para ratas por circunstancias que todavía se investigan.

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De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven, de nacionalidad boliviana, fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde los profesionales médicos le practicaron un lavado gástrico. Sin embargo, su estado se agravó con el paso de las horas y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Entre las hipótesis iniciales figura la posibilidad de que el episodio esté relacionado con un conflicto sentimental vinculado con su pareja. No obstante, esa versión no fue confirmada oficialmente y se aguardan mayores precisiones para determinar qué ocurrió.

Tras el fallecimiento, tomó intervención la Fiscalía de turno, que impartió directivas para avanzar con la investigación. En las actuaciones también trabaja personal de la Comisaría Comunitaria N.º 21 de Bandera, junto con peritos de Criminalística, quienes buscan reunir testimonios y elementos que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.